Przez dwadzieścia lat pytano go o jedno. Teraz w końcu może odpowiedzieć

James Marsden: zagrał w pierwszych "X-Menach"

Twórcy filmowej adaptacji znacznie ograniczyli jego rolę. Cyclops był tylko przeciwwagą dla gwiazdy filmu, Hugh Jackmana w roli Wolverine'a. Jego udział w sequelach, "X-Men 2" i "X-Men: Ostatnim bastionie", był bardzo ograniczony. Mimo to aktor przyznał po latach, że postać jest bliska jego sercu i jeśli pojawi się taka możliwość, chętnie wcieli się w nią jeszcze raz.

"Avengers: Doomsday": James Marsden wraca do roli Cyklopa

Po latach James Marsden powróci do swojej legendarnej roli. W wywiadzie z Vanity Fair aktor zdradził, co czuje mogąc znowu założyć kostium Cyklopa w zbliżającej się kolejnej odsłonie przygód Avengersów. Mowa oczywiście o filmie "Avengers: Doomsday".

"Trochę już jestem za stary, żeby założyć strój superbohatera" - żartuje aktor. “Jestem podekscytowany, ponieważ będę częścią czego ogromnego. Ostatni 20 lat spędziłem słuchając, jak ludzie pytają: 'kiedy wrócisz do tej roli?', 'wrócisz jako Cyklop'? (...) Byłoby trudno zmieścić się ten kostium, jakby czekali jeszcze kilka lat. Jest super - to fajny powrót do roli, która przyniosła mi sławę, uwielbiana, ikoniczna postać z komiksów. Powrót do tego jest czymś wyjątkowym".

"Avengers: Doomsday": obsada megaprodukcji Marvela

W marcu podczas bardzo długiej prezentacji w mediach społecznościowych Marvel oficjalnie podał nazwiska aktorów, którzy zagrają pierwsze skrzypce w nowej megaprodukcji. Do swoich dawnych ról z filmów o przygodach Avengersów powrócą - Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Paul Rudd (Ant-Man), Tom Hiddleston (Loki).



Do ekipy dołączą również nowi bohaterowie: wszyscy członkowie nowej "Fantastycznej Czwórki - Pedro Pascal (Pan Fantastyczny), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Ludzka Pochodnia) i Ebon Moss-Bachrach (Stwór) oraz debiutujący w szeregach Avengersów postacie z innych filmów Marvela - Letitia Wright (Shuri z "Czarnej Pantery"), Wyatt Russell (John Walker) czy znany z filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" Tenoch Huerta Mejia (Namor) oraz Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova z "Thunderbolts*" i "Czarnej wdowy"), Kelsey Grammer (Bestia z "X-Menów") oraz ikony amerykańskiego kina i telewizji - Patrick Stewart (Profesor X z "X-Menów") oraz Ian McKellen (Magneto z "X-Menów").

Kolejnymi aktorami, którzy zasilą gwiazdorską obsadę są: Danny Ramirez (Joaquin Torres), Winston Duke (M’Baku), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Duch), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyklop), Channing Tatum (Gambit).

