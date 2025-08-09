Wyczekiwany thriller polityczny Netfliksa. To może być międzynarodowy hit
Kathryn Bigelow powróci w tym roku z nowym filmem. Będzie to jej pierwsza produkcja od czasu dramatu społecznego "Detroit" z 2017 roku. Twórczyni "The Hurt Locker: W pułapce wojny" oraz “Wróg numer jeden" jest pierwszą kobietą, która otrzymała Oscara za najlepszą reżyserię. “Dom pełen dynamitu" z iście gwiazdorską obsadą zadebiutuje w Netfliksie w październiku 2025 roku. Co wiemy o filmie?
Fabuła produkcji "Dom pełen dynamitu" osnuta jest wokół grupy oficjeli Białego Domu, którzy muszą zapobiec "zbliżającemu się zagrożeniu i ocalić Stany Zjednoczone przed katastrofą. Akcja ma rozgrywać się w czasie rzeczywistym" - możemy dowiedzieć się z oficjalnego opisu.
Za kamerą stanęła Kathryn Bigelow, a scenariusz napisał Noah Oppenheim, odpowiedzialny m.in. za filmy "Jackie", "Więzień labiryntu" czy serial "Dzień zero". W rolach głównych wystąpią m.in. Rebecca Ferguson (wcieli się w postać Olivii Walker), Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Moses Ingram, Willa Fitzgerald, Anthony Ramos.
Choć "Dom pełen dynamitu" ma pojawić się w Netfliksie dopiero 24 października 2025 roku, to jego premiera odbędzie się kilka tygodni wcześniej - 2 września, podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, donosi serwis Fiction Horizon.
Na oficjalnym profilach Festiwalu w mediach społecznościowych udostępniono pierwsze zdjęcia z produkcji. Na Instagramie możemy zobaczyć zdjęcie, w którego centrum znajduje się znany z "Nocnego agenta" Gabriel Basso w otoczeniu dwóch agentów. Z kolei na X (dawniej Twitter) opublikowano zdjęcie Ferguson w pełnej napięcia scenie.
Pod zdjęciem na Instagramie cytowana jest również wypowiedź dyrektora artystycznego Festiwalu w Wenecji oraz krytyka filmowego Alberto Barbery.
"Zdradzanie czegokolwiek o fabule byłoby niesprawiedliwością".
"Dom pełen dymu" nie jest jedynym filmem Netfliksa, jaki zostanie pokazany w czasie tegorocznej odsłony festiwalu. Na liście znalazł się również "Frankenstein" Guillermo de Toro z Oscarem Isaaciem oraz "Jay Kelly" - produkcja, w której główne role grają George Clooney i Adam Sandler. Wszystkie trzy tytuły będą walczyć w konkursie głównym.
