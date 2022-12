Premiery w Polsat Box Go. Co zobaczymy w najbliższym czasie?

"Każdy wie lepiej", premiera: 1 grudnia

"Każdy wie lepiej" to oryginalna, przypominająca najlepszą nowojorską tradycję kina niezależnego komedia, w której dominują ciepłe relacje i duża bliskość z bohaterami. Opowiada o perypetiach pary, która próbuje złożyć jedną rodzinę z dwóch odmiennych światów. Cudze dzieci, byli małżonkowie, nachalni dziadkowie. Czy Ania i Grzesiek przeżyją najazd swoich rodzin, które usiłują zwalczyć związek swoich dorosłych dzieci?"

"Kogel Mogel 4", premiera: 24 grudnia

Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia... Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i zamiast na seks, tym razem stawia na celibat. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy nieoczekiwana wizyta... A kiedy wszyscy bohaterowie spotkają się w jednym miejscu nastąpi tytułowy koniec świata...

Zdjęcie "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" / materiały prasowe

"Szczęścia chodzą parami", premiera: 3 stycznia 2023

Malwina (Weronika Książkiewicz), przebojowa projektantka samochodów, zakochuje się w Brunonie (Michał Żurawski), wziętym terapeucie par. Choć potrafi on uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię spektakularnych katastrof. Przystojny i zabawny, mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby nie to, że na kobiety działa jak czarny kot. Sprowadza na swoje wybranki pecha, który z hukiem kończy najbardziej płomienny romans. Nieświadoma ryzyka Malwina, ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Mimo że w jej życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, Bruno nie zamierza się tym razem poddać. Aby uratować miłość swojego życia, musi znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek. Nie uda mu się to jednak bez odrobiny szczęścia.

Zdjęcie Kadr z filmu "Szczęścia chodzą parami" / Jarosław Sosiński / materiały prasowe

"Miłość na pierwszą stronę", premiera: 8 lutego 2023

"Miłość na pierwszą stronę" to historia Niny (Olga Bołądź) - współczesnego kopciuszka i Roberta (Piotr Stramowski) - syna pary prezydenckiej. Ona jest w trakcie życiowej przemiany i przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi. On też chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się trudniejsze, niż przypuszcza. Między bohaterami zaiskrzy jedynie ulotna "miłość na pierwszą stronę", czy wielkie uczucie na całe życie?

Zdjęcie "Miłość na pierwszą stronę" / Jarosław Sosiński / materiały prasowe

