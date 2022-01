Powstanie nowa część Harry'ego Pottera?

Ostatni film z serii o Harrym Potterze miał premierę w 2011 roku. Niebawem zobaczymy 3. część "Fantastycznych zwierząt", stanowiących spin-off do serii o młodym czarodzieju.

Newt Skamander, młody Dumbledore i ferajna pozwalają fanom Harry'ego Pottera na powrót do tego magicznego świata, budzą przyjemne skojarzenia. Mamy nawet podobne motywy muzyczne, a seria sama w sobie cały czas "puszcza oczko" do fanów filmowej serii.

"Harry Potter": O czym opowie nowy film?

"Portal We Got This Covered", powołując się na przeciek z Warnera, twierdzi, że wytwórnia szykuje kontynuację "Harry'ego Pottera". Warner Bros. ma przystąpić do prac nad projektem po zakończeniu ostatniej, piątej części "Fantastycznych zwierząt". Ta zaś ma mieć premierę w 2024 roku.

Akcja kolejnej części przygód "Harry'ego Pottera" będzie rozgrywać się 20 lat po bitwie o Hogwart. Film wykorzysta wątki ze sztuki "Harry Potter i przeklęte dziecko", która została ona wydana w formie książkowej. Nowa produkcja nie będzie jednak adaptacją "Przeklętego dziecka".

Jednym z głównych bohaterów nowej serii ma być syn Harry'ego i Ginny, Albus Potter. Scenariusz do filmu napisze autorka książek J.K. Rowling, a reżyserem zostanie David Yates. Podobno jednym z wątków ma być próba wskrzeszenia Lorda Voldemorta. Miałaby tego dokonać jego córka.

Tymczasem z okazji 20. rocznicy premiery filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny" , 1 stycznia 2022 roku odbyła się premiera programu specjalnego "Harry Potter: 20. rocznica. Powrót do Hogwartu" ("Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts"). Produkcja została pokazana na platformie streamingowej HBO Max. Wiadomo, że trafi też na HBO GO.



