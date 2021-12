"Powrót do tamtych dni" to wyjątkowy list miłosny do lat 90. XX wieku i minionych lat dzieciństwa, ale też trudna historia walki z alkoholizmem ojca. Historia, która wydarzyła się naprawdę w rodzinie reżysera, Konrada Aksinowicza. Na świat spoglądamy oczami 13-letniego Tomka, w którego wciela się Teodor Koziar.



Teodor Koziar zagrał syna alkoholika

"To był długi casting, ale od początku wiedziałem, że chłopiec będzie kluczowy. Ostatecznie wybrałem Teodora, który na początku był trochę zamknięty w sobie, nieco wycofany. Trudno było z nim zamienić słowo. Kiedy jednak przychodziły sceny z alkoholem, bardziej w niego wierzyłem niż w ładnego, przebojowego chłopca" - mówi reżyser Konrad Aksinowicz.



Reklama

"Dobrałem mu ekstrawertyków jako przyjaciół, by w pierwszej części nieco przykryli jego nieśmiałość. Zresztą już po drugim dniu byliśmy wszyscy w szoku, jak Teodor się odnalazł na planie. Cały czas miał kontakt z psychologiem dziecięcym, więc rozumiał wszystko, co robi. Ćwiczyłem z nim niektóre sceny, ale potem to on podejmował decyzję. Był bardzo świadomy, rozumiał tę postać" - dodaje reżyser.



Weronika Książkiewicz, filmowa mama Tomka, również zachwala współpracę z debiutującym aktorem: "Kiedy poznałam Teodora przed zdjęciami, mieliśmy spotkania i próby, był zupełnie innym chłopcem niż pod koniec pracy. Nawiązała się między nami wyjątkowa relacja. Oprócz tego, że jest bardzo zdolnym młodym człowiekiem był świetnie poprowadzony przez Konrada, ale i panią psycholog, pod której stałą opieką był w trakcie zdjęć" - mówi Książkiewicz.

Teodor nie miał doświadczenia przed kamerą przed wejściem na plan, więc "Powrót do tamtych dni" jest dla niego debiutem z wielkim przytupem. Podczas uroczystej premiery reżyser filmu podziękował młodemu debiutantowi ze sceny: "Pamiętaj, że za twoją rolę mam u ciebie ogromny dług wdzięczności, na całe życie" - podkreślił Aksinowicz.

"Powrót do tamtych dni" brał udział w Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, został również doceniony na Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2021 i otrzymał nagrodę YOUTH FILM AWARD w ramach sekcji JUST FILM. Obraz w reżyserii Konrada Aksinowicza wchodzi na ekrany kin już 10 grudnia.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Powrót do tamtych dni" [trailer] materiały prasowe

Zobacz również:



Najgorszy film w historii polskiego kina? Zmieszali go z błotem

Nie żyje znany polski aktor. Miał 64 lata

Niespodzianka w wielkim finale show TVN