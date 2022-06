Choć w dobie mediów cyfrowych taśmy VHS wydają się reliktem przeszłości, wciąż cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów filmowych pamiątek. Dowodem na to okazała się aukcja zorganizowana przez dom aukcyjny Heritage Auctions. Pod młotek trafiło 260 zapieczętowanych taśm VHS, z czego większość stanowiły pierwsze kopie filmów z lat 70. i 80. XX wieku. Prawdziwym hitem aukcji, która finalnie zakończyła się łączną kwotą ponad 584 tys. dolarów, była kaseta z filmem "Powrót do przyszłości" . Jej egzemplarz sprzedano za rekordową cenę 75 tys. dolarów.

"Powrót do przyszłości": Kaseta VHS sprzedana za 75 tys. dolarów

Przedmiot wcześniej należał do aktora Thomasa F. Wilsona, który w filmie wcielił się w postać Biffa Tannena. Do oryginalnej taśmy dołączono notatkę sporządzoną przez Wilsona, która pokrótce zdradza historię kasety.

"Ta taśma jest kopią filmu 'Powrót do przyszłości, wysłaną do mnie przez studio. Wiedziałem, że VHS-y będą wieczne, dlatego zachowałem ją na później, a teraz nie mogę znaleźć żadnego magnetowidu. No cóż, życzę wiele przyjemności" - cytuje serwis NME sporządzony przez aktora zapis dołączony do zlicytowanego przedmiotu.

Zainteresowanie tym konkretnym egzemplarzem nie było małe. Wcześniej, na początku tego roku, pierwsza kopia VHS filmu "Terminator" została sprzedana na aukcji za ponad 32 tys. dolarów. Nic dziwnego, że dom aukcyjny mówi o rekordowej cenie za film z Michaelem J. Foxem w roli głównej. Jak zapowiedział Joe Maddalena, dyrektor domu aukcyjnego, pierwsza aukcja z tak bogatą ofertą taśm VHS na pewno nie będzie ostatnią. Sądząc po dużym zainteresowaniu zabytkowe kasety VHS mogą okazać się nowym, popularnym trendem kolekcjonerskim.

