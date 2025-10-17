Ponownie łączą siły. Ich ostatni film zachwyca

Projekt nosi nazwę "Lizard Music". Zostanie zrealizowany przez United Artists, które należy do Amazon MGM Studios. Safdie napisał scenariusz na podstawie opowiadania Daniela Pinkwatera. Producentem został Scott Stuber.

Johnson wcieli się w siedemdziesięciolatka zwanego "Chicken Manem", który przyjaźni się z 111-letnim kurczakiem o imieniu Claudia. Głównym bohaterem będzie chłopiec, który odkrywa emitowaną późną nocą transmisję. Występujące w niej jaszczurki grają muzykę nie z tego świata. Zaczyna drążyć temat i tak trafia na parę ekscentrycznych przyjaciół. Razem wyruszają na pełną przygód wyprawę.

"Lizard Music". Amazon MGM cieszy się ze współpracy z Bennym Safdie'em

"Jesteśmy wstrząśnięci, że mamy kolejną okazję do współpracy z nieopisanie utalentowanym Dwayne’em Johnsonem, a także po raz pierwszy realizować projekt niesamowitego autora, scenarzysty i reżysera Benny’ego Safdie’ego" – przekazała w oświadczeniu Courtenay Valenti, szefowa ds. produkcji kinowej i streamingowej studia Amazon MGM.

"Wszyscy w Amazon MGM i United Artists byli poruszeni ich poprzednią współpracą przy uznanym ‘Smashing Machine’. Jesteśmy podekscytowani możliwością wspólnej realizacji tej pomysłowej, zabawnej i filmowej historii. ‘Lizard Music’ to opowieść, która wydaje się wyjątkowa i ponadczasowa. Cieszymy się, że zaufali nam jak partnerom studyjnym" – czytamy w dalszej części oświadczenia.

"Lizard Music". Dwayne Johnson schudł do roli

Safdie zdradził, że czytał opowiadanie Pinkwatera swoim synom. "Byliśmy oczarowani jego wyobraźnią i obecnymi tam cudami" – przyznał reżyser. "Uwielbiam Daniela Pinkwatera jako osobę i autora. Pomysł nakręcenia filmu, dzięki któremu pozna go więcej osób, jest jednocześnie ekscytujący i piękny. Możliwość przeżycia tej przygody z Dwayne’em i zobaczenia, jak zmienia się w Chicken Mana, przekracza moją wyobraźnię. Nie mogę się doczekać".

Podczas promocji "Smashing Machine" dziennikarze zwrócili uwagę, że Johnson wydaje się szczuplejszy. Aktor potwierdził, że zrzucił kilka kilogramów w ramach przygotowań do "Lizard Music". Dodał, że jego bohater będzie wyglądał jak "muskularny Clint Eastwood w wieku 75 lat".