Ponad milion widzów w kinach. Teraz numer jeden na Netfliksie
Film "100 dni do matury" stał się prawdziwym fenomenem wśród polskich widzów, przyciągając do kin ponad milion osób i zdobywając szczyty popularności na platformach streamingowych. Projekt Friza obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu na Netfliksie.
W obsadzie filmu "100 dni do matury" znaleźli się: Małgorzata Foremniak, Piotr Głowacki, Jacek Koman oraz influencerzy, którzy po raz pierwszy pokazali się na dużym ekranie: Bartosz Laskowski (Świeży), Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi) i Patryk Lubaś (Qry). Za reżyserię odpowiada Mikołaj Piszczan.
Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka.
"100 dni do matury" to jeden z największych polskich hitów tego roku. W kinach film zobaczyło ponad milion widzów.
"Choć do projektu Friza początkowo podchodziłam sceptycznie, cieszę się, że przyciąga on rzesze młodych ludzi, dla których być może będzie to zalążek do większego zainteresowania się kinem. I hej – to wcale nie jest nieudany film, jak wielu zapowiadało. Jeśli polskie produkcje młodzieżowe mają wyglądać w ten sposób, to ja jestem jak najbardziej na tak" - pisała Justyna Miś w recenzji dla Interii.
Najpierw film "100 dni do matury" podbił kina, a teraz czas na streaming. Tuż po premierze można go było oglądać na Prime Video, a kilka dni temu trafił na Netfliksa. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów ostatnich dni w Polsce. Wyprzedza m.in. nowość Netfliksa "Nie ten Paryż" oraz animację "K-popowe łowczynie demonów".
Czytaj więcej: "100 dni do matury" miało być klapą, a jest hitem! Rekordowy wynik