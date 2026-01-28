Polski film nagrodzony przez publiczność we Włoszech

Film "Brat" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego zdobył Nagrodę Publiczności podczas 37. edycji Trieste Film Festival we Włoszech. Przypomnijmy, że Filip Wiłkomirski za występ w tej produkcji zdobył nagrodę za najlepszy profesjonalny debiut aktorski na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Kobieta w dżinsowej kurtce o poważnym wyrazie twarzy stoi przy ścianie, na pierwszym planie nieostro widoczny młody chłopak z zamyślonym spojrzeniem.
Agnieszka Grochowska i Filip Wiłkomirski w filmie "Brat"© materiały dystrybutoramateriały prasowe

Film "Brat" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego zdobył Nagrodę Publiczności podczas 37. edycji Trieste Film Festival, jednego z najważniejszych festiwali prezentujących kino Europy Środkowo Wschodniej we Włoszech. Impreza odbywa się corocznie w trzecim tygodniu stycznia w Trieście.

Jak informuje Polski Instytut Sztuki Filmowej, który współfinansował "Brata", krytycy zwrócili uwagę na emocjonalną głębię filmu, autentyczność relacji rodzinnych i mocne aktorstwo.

Choć w filmie grają gwiazdy polskiego kina - Agnieszka Grochowska i Julian Świeżewski - to szczególne emocje w widzach wzbudziły kreacje najmłodszych aktorów: Tytusa Szymczuka i Filipa Wiłkomirskiego, którzy wcielili się w braci, Michała i Dawida. To ich debiut na dużym ekranie, ale obaj stworzyli bardzo autentyczne i dojrzałe role.

Filip Wiłkomirski za występ w filmie "Brat" zdobył nagrodę za najlepszy profesjonalny debiut aktorski na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Doceniony został za "magnetyczną obecność, która nie pozwala widzowi na oderwanie wzroku od ekranu".

    "Brat": fabuła, obsada

    "Brat" to poruszająca historia walki o marzenia, rodzinę i miłość. Agnieszka (Agnieszka Grochowska) próbuje ocalić siebie oraz synów przed dziedzictwem przemocy, które nie daje o sobie zapomnieć. Musi znaleźć w sobie siłę, by przeprowadzić ich przez trudny czas dojrzewania bez ojca i dać sobie szansę na osobiste szczęście. Czternastoletni Dawid (Filip Wiłkomirski) musi przedwcześnie wejść w rolę dorosłego, a jego młodszy brat Michał (Tytus Szymczuk) wierzy, że ochroni bliskich.

    Wybory, których dokonają, będą miały swoje konsekwencje. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w ich życie wkracza Konrad (Julian Świeżewski) - jedyny dorosły, któremu Dawid naprawdę ufa. To jednak dopiero początek burzliwych wydarzeń, które mogą ostatecznie rozbić tę rodzinę... albo ją ocalić.

    Film trafił na ekrany polskich kina 5 grudnia 2025 roku.

