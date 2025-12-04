Miłość jest chorobą? Takiej rodziny jeszcze w polskim kinie nie było

Najtrudniej jest spojrzeć na siebie z dystansu, co było dobre, co złe albo co antycypowało określone wydarzenia z naszego życia. W filmie "Brat" Maciej Sobieszczański dokonuje takiej wiwisekcji. Jest zawsze trudna, obarczona ryzykiem porażki. Pod tym względem "Brat" przypomina mi twórczość Aliny Szapocznikow, chociaż pozornie są to asocjacje bardzo dalekie.
Szapocznikow rzeźbiła ostro, bez upiększeń. Wiele lat temu artystka udzieliła wywiadu zaprzyjaźnionemu z nią... Andrzejowi Wajdzie. W tej rozmowie (opublikowanej w "Tygodniku Powszechnym") wspominała, że w sztuce interesuje ją niemal wyłącznie to, co niewidzialne, resztki z pańskiego stołu; wszystko, co ląduje w śmietniku. Zniszczone rzeczy, zakrwawione tampony, zgniłe owoce.
To nie jest przypadek tego filmu. To JEST przypadek tego filmu.
Maciej Sobieszczański opowiada konkretną historię, i jest w tym opowiadaniu potoczystość, rzadka umiejętność storytellingu, są znakomite role aktorskie, także dziecięce, co wciąż u nas rzadkie, wreszcie fenomenalne zdjęcia Jolanty Dylewskiej.
Myśląc jednak o aurze, atmosferze tego filmu, dzieło Macieja Sobieszczańskiego wygląda jak rzeźba Szapocznikow, jak jej prace. Zoom na "skrzywdzonych i poniżonych". Zbliżenie na tych, których mniej widać. Pracują w szkołach, uczą wuefu, mieszkają w bloku, są matkami, są dzieciakami, tęsknią za ojcem, jaki by nie był, a był słaby, teraz odsiaduje swoje w pierdlu. Tęsknią, żyją, mają jakieś ambicje, jakoś rozdrabniane. Nie widać ich za bardzo. Nie chcemy ich zauważać. A w kinie także chodzi o to, żeby jednak odwrócić głowę, zobaczyć. Brat - brata. Tak, to ma znaczenie.
Dom, jakich wiele, mieszkanie, schron problemowy. Jest tylko mama - dzielna, zmęczona, zaharowana, kochająca, ale zmęczona. Za bardzo.
Tato zniknął. Taty nie ma. Wcześniej zrobił swoje. Wszystko, co najgorsze. Potem zniknął, siedzi w więzieniu, odsiaduje wyrok. Kiedyś wróci - i tego matka obawia się najbardziej. Ojca gra Jacek Braciak, pojawia się w filmie dosłownie na moment, ale to jest właśnie moment Braciaka, godzien wszelkich nagród (moja nagroda za epizod), matkę zagrała Agnieszka Grochowska. Podziwiam tę aktorkę. Idzie własną, osobną ścieżką. Rozmawia z nami rolami, nie glamourem. Im mniej jest jej w mediach, tym więcej ma do powiedzenia w kinie.
Już nie śliczna, eteryczna dziewczyna z "Warszawy" czy z "Pręg", ale doświadczona, urodziwa kobieta, która wiele wie, bardzo wiele rozumie. I czasami czuje, że po prostu nie ma na to wszystko siły. Musi jednak je w sobie krzesać, bo nie jest sama, bo jest odpowiedzialna, bo ma dzieci. Działa, jak potrafi. Popełnia błędy, kto ich nie popełnia. Przygląda się dzieciom - czternastoletniemu Dawidowi (fantastyczny Filip Wiłkomirski) i jego młodszemu bratu, Michałowi (Tytus Szymczuk).
Dawid musiał wcześnie dorosnąć. Pełni w domu rolę "zamiast" ojca, zamiast dzieciństwa, zamiast naiwności. Nie jest to łatwe. Młodszy braciszek sprawia kłopot, życie sprawia je również, i talent, ewidentny sportowy talent Dawida, czasami pomaga, czasami przeszkadza.
Dawid rozgląda się za autorytetami, w jego środowisku nie ma ich wiele. To na pewno trener Konrad (świetny, jak zawsze, Julian Świeżewski). Kłopot w tym, że trener wchodzi zbyt mocno w życie chłopców, zwłaszcza ich mamy. Za dużo złego, za dużo dobrego.
Maciej Sobieszczański, obok Grzegorza Pudy także współautor scenariusza, perfekcyjnie rozdziela proporcje. Historia kontra emocje. I szukanie miejsca, gdzie jest w tym wszystkim bohater, człowiek, a gdzie sprawa.
Motoryką "Brata" jest czas dojrzewania, ale struktura kina "coming of age", również dzięki wspomnianym zdjęciom Jolanty Dylewskiej, opowiedziana została w stylu bardzo dalekim od banału. To rzeczywistość, do opisu której najpełniej przygotowało nas brytyjskie kino społeczne. Mały świat przygnieciony gigantycznymi problemami. I świadomość, że jednak można sobie z tym wszystkim poradzić.
O tym również opowiada "Brat": o walce o marzenia, które są jak zasady fair-play w sporcie uprawianym z sukcesem przez Dawida.
Nie zawsze ważne jest podium, chodzi również o pracę nad sobą, pomagającą w każdej, przede wszystkim życiowej, rywalizacji.
Ten wysiłek podejmują i Agnieszka, i Dawid z Michałem, także Konrad.
"Miłość jest w zasadzie chorobą" - pisała Alina Szapocznikow.
Bohaterowie "Brata" w zasadzie uczą się leczyć.
8/10
"Brat", reż. Maciej Sobieszczański, Polska 2025, dystrybutor: Monolith Films, premiera kinowa: 5 grudnia 2025 roku.