Polski aktor powraca w najlepszej roli w karierze. Kiedy premiera "Drugiej Furiozy"?
Druga część filmu "Furioza" już wkrótce pojawi się na Netfliksie. Mateusz Damięcki powraca w roli Goldena, który przejmuje władzę nad miastem. W sieci właśnie ukazał się nowy zwiastun.
Po wejściu na streaming pierwsza "Furioza" okazała się hitem platformy Netflix. Po swojej premierze otrzymała dobre recenzje od krytyków. Damięcki był bardzo chwalony za swoją rolę, która wiązała się dla niego z fizyczną metamorfozą.
"Furioza" to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film, który pokazuje świat, o którym większość z nas nie ma pojęcia. Świat kibiców i kobiet, które są z nimi w związkach. Scenariusz filmu powstawał kilka lat i oparty jest na prawdziwych relacjach gangsterów, dziennikarzy i agentów Centralnego Biura Śledczego Policji.
Mateusz Damięcki powraca w swojej roli życia. Po tym, jak próba odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic Golden przejmuje kontrolę nad ekipą i zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, lecz jego brutalne rządy zwracają uwagę organów ścigania i rywalizujących frakcji chuligańskich. Ta rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.
U boku Damięckiego zobaczymy m.in. Weronikę Książkiewicz, Łukasza Simlata i Janusza Chabiora. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Cyprian T. Olencki.
W sieci ukazał się właśnie najnowszy zwiastun [zobacz tutaj]. Premiera "Drugiej Furiozy" 15 października na Netfliksie.
