Polsat pokaże dzisiaj zaskakującą komedię, która bawi do łez
"Dorwać byłą" to komedia romantyczna z Gerardem Butlerem i Jennifer Aniston w rolach głównych. Z pozoru proste zadanie przeradza się w serię śmiesznych i pełnych napięcia sytuacji. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć film dzisiaj wieczorem w telewizji.
"Dorwać byłą" to komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. Milo Boyd (Gerard Butler) to były policjant, który został łowcą nagród. Mężczyzna ledwie wiąże koniec z końcem. Wybawieniem od kłopotów finansowych może być nowe zlecenie. Milo musi tylko odnaleźć i doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości swoją byłą żonę - ambitną dziennikarkę Nicole (Jennifer Aniston). Pozornie proste zadanie niespodziewanie się komplikuje, gdy wychodzi na jaw, że Nicole jest na tropie afery. Byli małżonkowie muszą zacząć ze sobą współpracować. W przeciwnym razie grozi im wielkie niebezpieczeństwo.
Butlerowi i Aniston na ekranie partnerują Jason Sudeikis i Christine Baranski. Za reżyserię odpowiada Andy Tennant, znany m.in. z "Nie wszystko złoto, co się świeci" i "Hitch – Najlepszy doradca przeciętnego faceta". Film łączy wątki komedii romantycznej z lekką akcją.
Film "Dorwać byłą" zostanie dzisiaj, 30 listopada, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.15.
