Polacy wybierają te filmy na andrzejki. Wciągają od pierwszej sceny

"Dorwać byłą": komedia bawi do łez

"Dorwać byłą" to komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. Milo Boyd (Gerard Butler) to były policjant, który został łowcą nagród. Mężczyzna ledwie wiąże koniec z końcem. Wybawieniem od kłopotów finansowych może być nowe zlecenie. Milo musi tylko odnaleźć i doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości swoją byłą żonę - ambitną dziennikarkę Nicole (Jennifer Aniston). Pozornie proste zadanie niespodziewanie się komplikuje, gdy wychodzi na jaw, że Nicole jest na tropie afery. Byli małżonkowie muszą zacząć ze sobą współpracować. W przeciwnym razie grozi im wielkie niebezpieczeństwo.

Butlerowi i Aniston na ekranie partnerują Jason Sudeikis i Christine Baranski. Za reżyserię odpowiada Andy Tennant, znany m.in. z "Nie wszystko złoto, co się świeci" i "Hitch – Najlepszy doradca przeciętnego faceta". Film łączy wątki komedii romantycznej z lekką akcją.

"Dorwać byłą" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Dorwać byłą" zostanie dzisiaj, 30 listopada, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.15.

