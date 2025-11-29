Lanie wosku, impreza ze znajomymi, a może spokojny seans w domu z kubkiem herbaty? Jeśli zastanawiasz się, jaki film wybrać na andrzejki, dobrze trafiłeś. Zebraliśmy propozycje, które idealnie wpisują się w atmosferę tajemnicy, magii i lekkiego dreszczyku.

Oto idealne filmy na andrzejkowy wieczór - zestawienie najlepszych tytułów, które podkręcą magiczny klimat i dostarczą dreszczyku emocji.

"Szkoła czarownic"

Kultowy tytuł lat 90., który wciąż ma wierne grono fanów. "Szkoła czarownic" opowiada o nastolatce odkrywającej swoje magiczne dziedzictwo i wchodzącej w świat zaklęć, rytuałów oraz konsekwencji nieprzemyślanych decyzji. Film łączy młodzieżowy klimat z mroczniejszym tonem, dzięki czemu idealnie wpisuje się w tematykę Andrzejek. Film jest dostępny na Prime Video, Canal+ Premiery oraz iTunes.

"Totalna magia"

Griffin Dunne stworzył film, który idealnie rezonuje z andrzejkową atmosferą. Sandra Bullock i Nicole Kidman wcielają się w siostry Owens, obdarzone rodzinnym darem czarów, ale również obciążone klątwą. To ciepła opowieść o sile więzi, kobiecej solidarności i magii ukrytej w codzienności. Połączenie romansu, fantasy i lekkiej tajemnicy sprawia, że seans staje się wyjątkowo przyjemny. Produkcja dostępna jest m.in. w bibliotekach VOD oraz na iTunes.

Zdjęcie Sandra Bullock w filmie "Totalna magia" / Warner Bros/Courtesy Everett Collection / East News

"Czerwone światła"

Thriller Rodrigo Cortésa z 2012 roku to propozycja dla tych, którzy lubią wchodzić w świat iluzji, manipulacji i niewyjaśnionych zjawisk. W obsadzie zobaczysz Cilliana Murphy’ego, Sigourney Weaver i Roberta De Niro, którzy tworzą intensywny, pełen napięcia dramat. Film opowiada o duecie naukowców próbujących zdemaskować słynnego jasnowidza, wokół którego dzieją się rzeczy wymykające się logice. To obraz, który buduje napięcie powoli, za to bardzo skutecznie. Film można obejrzeć na platformie CDA.

"Tylko kochankowie przeżyją"

Jim Jarmusch proponuje coś zupełnie innego niż klasyczne kino o wampirach. Tom Hiddleston i Tilda Swinton tworzą parę melancholijnych nieśmiertelnych, którzy przemierzają nocne krajobrazy Detroit i Tangeru. Film jest hipnotyczny, pełen muzyki i refleksji nad przemijaniem, miłością i sztuką. Idealny wybór na andrzejkowy wieczór dla tych, którzy wolą klimat i emocje zamiast jump scare’ów. Produkcja dostępna jest na Polsat Box Go.

Zdjęcie "Tylko kochankowie przeżyją" / Sony Classics/Splash News/EAST NEWS / East News

"Osobliwy dom Pani Peregrine"

Tim Burton po raz kolejny zabiera widzów w świat niepokojących, pięknych wizji. Asa Butterfield gra chłopca, który za wskazówkami dziadka trafia do tajemniczego domu dla dzieci o niezwykłych zdolnościach. Eva Green jako Pani Peregrine tworzy hipnotyzującą postać, a scenografia i atmosfera są dokładnie takie, jakich oczekujemy od Burtona. Film był nominowany do Saturna i doceniany za kostiumy oraz kreacje aktorskie. Można go obejrzeć na Disney+.

"Prestiż"

Christopher Nolan zderza tutaj dwie potężne osobowości - Christiana Bale’a i Hugh Jackmana - grających rywalizujących iluzjonistów. Akcja dzieje się w Londynie przełomu wieków, gdzie magia miesza się z obsesją, zazdrością i pragnieniem sławy. To opowieść o cenie, jaką płaci się za wielkość, oraz o tajemnicach, które potrafią zniszczyć życie. Film był nominowany do dwóch Oscarów i do dziś uznawany jest za jedno z najlepszych dzieł o iluzji. Film jest dostępny na Apple TV lub Prime Video.

Zdjęcie "Prestiż" / Newmarket Releasing/Courtesy Everett Collection / East News

"Wiedźmy"

Film Nicolasa Roega z 1990 roku to mroczna, a momentami naprawdę straszna historia o chłopcu, który trafia na zebranie czarownic. Anjelica Huston w roli Wielkiej Wiedźmy jest niezapomniana, elegancka i przerażająca zarazem. To familijne fantasy, które potrafi solidnie zaskoczyć, dlatego świetnie sprawdzi się na listopadowy seans. Dostępny na Apple TV, Rakuten TV lub Prime Video.

"Spirited Away"

Jedno z najwybitniejszych dzieł Hayao Miyazakiego i całego Studia Ghibli. Animacja przedstawia historię Chihiro, dziewczynki, która trafia do świata duchów i musi odnaleźć drogę powrotną. Produkcja zachwyca wizualnym bogactwem, symboliką i emocjonalną głębią. To wybór idealny, jeśli chcesz spędzić Andrzejki w bardziej poetycki sposób. Film dostępny jest na platformie MAX.

"American Horror Story: Sabat"

Na koniec serial, który aż prosi się o andrzejkowy maraton. "American Horror Story: Sabat" pokazuje współczesne i XIX-wieczne oblicze czarownic w Nowym Orleanie. Jessica Lange, Sarah Paulson i Kathy Bates tworzą tu jedne z najmocniejszych ról w całej serii. Produkcja zdobyła cztery nagrody Emmy, a jej klimat tajemnicy, mroku i magii idealnie współgra z listopadową aurą. Serial obejrzysz na Disney+.