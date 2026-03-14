Złote Maliny przyznawane są najgorszym filmom, aktorom i twórcom w branży filmowej. Nagroda ta powstała w 1981 roku z inicjatywy John J. B. Wilson jako humorystyczna przeciwwaga dla prestiżowych Oscarów. Statuetki przyznawane są w takich kategoriach jak najgorszy film, aktor, aktorka czy reżyser, a wyniki ogłasza się tradycyjnie dzień przed ceremonią Oscarów.

Złote Malin 2026: "Wojna światów" najgorszym filmem roku

W tym roku wyróżniono przede wszystkim film "Wojna światów" w reżyserii Richa Lee. To nowa adaptacja powieści H.G. Wellsa. Film powstał w stylu screenlife, czyli cała akcja rozgrywa się na ekranach urządzeń cyfrowych. W rolach głównych występują Ice Cube oraz Eva Longoria.

O czym opowiada? Główny bohater, Will Radford (Ice Cube), pracuje jako uzdolniony analityk cyberbezpieczeństwa. Ziemię najeżdżają tajemnicze istoty. Ich atak skłania Willa do zakwestionowania autentyczności rządu. Zaczyna zastanawiać się, czy nie ukrywa przed nim i przed całym światem czegoś ważnego.

Film zwyciężył w następujących kategoriach: najgorszy film, najgorszy aktor, najgorszy prequel, sequel, remake lub zrzynka, najgorszy reżyser oraz najgorszy scenariusz.

Złotą Maliną wyróżniono także Rebel Wilson za rolę w "Ślubie w ogniu". Aż w dwóch kategoriach wygrało siedmiu wygenerowanych cyfrowo krasnoludków ze "Śnieżki".

Poniżej pełna lista laureatów.

Złote Maliny 2026: pełna lista

Najgorszy film: "Wojna światów"

Najgorszy reżyser: Rich Lee - "Wojna światów"

Najgorszy scenariusz: "Wojna światów" - Kenneth A. Golde i Marc Hyman

Najgorsza aktorka: Rebel Wilson - "Ślub w ogniu"

Najgorszy aktor: Ice Cube - "Wojna światów"

Najgorsza aktorka drugoplanowa: Scarlet Rose Stallone - "Rewolwerowcy"

Najgorszy aktor drugoplanowy: Siedmiu wygenerowanych cyfrowo krasnoludków - "Śnieżka"

Najgorsza ekranowa para: Siedmiu wygenerowanych cyfrowo krasnoludków - "Śnieżka"

Najgorszy prequel, sequel, remake lub zrzynka: "Wojna światów"

Nagroda "zbawcy" Złotych Malin: Kate Hudson "Song Sung Blue"