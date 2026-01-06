Premiery Jeden z faworytów do Oscara. Krytycy zachwyceni pracą Polaka

"Exodus: Bogowie i królowie": epicki film Ridleya Scotta

"Exodus: Bogowie i królowie" w reżyserii Ridleya Scotta to epickie widowisko z zapierającymi dech w piersi efektami specjalnymi. Egipt, XIII wiek p.n.e. Według przepowiedni następcą faraona Setiego (John Turturro) ma być mąż, który dokona heroicznego czynu na polu bitwy. Podczas wojny z Hetytami dowodzący egipską armią Mojżesz ( Christian Bale ) z narażeniem życia ratuje Ramzesa ( Joel Edgerton ), który od tej pory widzi w bracie rywala. Kiedy po śmierci ojca Ramzes dowiaduje się, że Mojżesz nie należy do królewskiej rodziny, skazuje go na banicję. Mojżesz zakłada rodzinę i wiedzie spokojne życie pasterza z dala od Memfis. Tymczasem pod rządami nowego faraona sytuacja Hebrajczyków w Egipcie znacznie się pogarsza. Pewnego dnia Mojżeszowi ukazuje się Bóg, który powierza mu misję oswobodzenia ich z niewoli. Ramzes odrzuca prośby o uwolnienie Żydów. Wówczas na Egipt spada dziesięć plag. Ostatnią jest śmierć pierworodnych synów Egipcjan, łącznie z synem faraona. Kiedy Ramzes odkrywa, że dzieci Hebrajczyków przeżyły, nakazuje im opuszczenie Egiptu, po czym wysyła za nimi armię.

Ridley Scott chciał, aby film był bardziej realistyczny niż wcześniejsze ekranizacje biblijne. Korzystał z zaawansowanych efektów CGI, szczególnie przy scenach plagi i przejścia przez Morze Czerwone. Niektóre wydarzenia zostały jednak zmienione dla efektu dramatycznego.

"Exodus: Bogowie i królowie" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Exodus: Bogowie i królowie" zostanie dzisiaj, 6 stycznia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19:55.

