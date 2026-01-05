"Hamnet" to najnowsze dzieło reżyserki Chloé Zhao, która zdobyła Oscary za najlepszy film i reżyserię "Nomadland" z 2020 roku. Jest adaptacją bestsellerowej powieści Maggie O'Farrell, współautorki scenariusza filmu. Ten wzruszający obraz od pierwszego pokazu (festiwal filmowy w Telluride) stał się najczęściej komentowanym filmem sezonu. Jest też głównym kandydatem do oscarowych nominacji.

"Hamnet": Jessie Buckley i Paul Mescal w rolach głównych

Historia rozpoczyna się w 1580 roku. Will ( Paul Mescal ), nauczyciel łaciny zainteresowany słowami, słowami i jeszcze raz słowami, i Agnes ( Jessie Buckley ), mistyczna "leśna czarownica", która zdecydowanie woli obcować ze światem nie-ludzkim, zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia i pocałunku. Will oświadcza się Agnes, która go przyjmuje. Każde z nich widzi w drugim cały swój świat. Mają troje dzieci – najstarszą córkę Elizę (Freya Hannan-Mills) oraz młodsze bliźniaki Judith (Olivia Lynes) i Hamneta (Jacobi Jupe). Wspierany przez żonę William wyrusza do Londynu, aby realizować twórcze ambicje. Długa nieobecność staje się trudna do zniesienia, ale dopiero wielka tragedia rodzinna oddala Agnes i Williama od siebie i wystawia ich miłość na próbę. W swoim smutku Will pisze Hamleta, jedno z największych dzieł sztuki.

Autorem zdjęć do "Hamneta" jest Łukasz Żal, który znalazł na shortliście kandydatów do Oscarów. Pełne symboliki kostiumy zaprojektowała Malgosia Turzanska. Film wyprodukował Sam Mendes i Steven Spielberg.

"Hamnet" spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem krytyków. Chwalony jest przede wszystkim za emocjonalną siłę, zdjęcia i aktorstwo. Jessie Buckley została wyróżniona nagrodą w kategorii najlepsza aktorka na Critics Choice Awards i przewiduje się, że jest jedną z faworytek do Oscara.

"Hamnet": kiedy premiera?

Film "Hamnet" na ekranach kin od 23 stycznia 2026 r. 10 i 11 stycznia w wybranych kinach w Polsce odbędą się pokazy przedpremierowe.



