"Jedna bitwa po drugiej" z kolejnymi ważnymi nagrodami. Oscar jest pewny?
W niedzielę 4 stycznia 2026 roku po raz 31. rozdano nagrody Critics’ Choice. Są one jednymi z najważniejszych prognostyków przed rozdaniem Oscarów. Najwięcej (4) wyróżnień w kategoriach filmowych otrzymali "Grzesznicy" i "Frankenstein". Za najlepszy film roku uznano "Jedną bitwę po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Wydaje się, że nic nie stanie jej na przeszkodzie w drodze po nagrody Akademii.
"Jedną bitwę po drugiej" doceniono także za reżyserię i scenariusz adaptowany. "Grzeszników" Ryana Cooglera wyróżniono za scenariusz oryginalny, kreację młodego aktora (Miles Caton), muzykę i casting. Z kolei "Frankenstein" Guillermo del Toro otrzymał statuetki za drugoplanową rolę Jacoba Elordiego, scenografię, kostiumy oraz charakteryzację i fryzury.
W kategoriach aktorskich za role pierwszoplanowe nagrodzono faworytów: Jessie Buckley za "Hamneta" oraz Timothée’ego Chalameta za "Wielkiego Marty’ego". Zaskoczenia pojawiły się przy kreacjach drugoplanowych. Nagrody za nie otrzymali wspomniany wcześniej Elordi oraz uważana za czarnego konia wyścigu Amy Madigan ("Zniknięcia").
Timothée Chalamet – "Wielki Marty"
Jessie Buckley – "Hamnet"
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"
Ryan Coogler – "Grzesznicy"
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"
Jacob Elordi – "Frankenstein"
Amy Madigan – "Zniknięcia"
Francine Maisler – "Grzesznicy"
"Tajny agent"
"K-popowe łowczynie demonów"
"Naga broń"
Tamara Deverell, Shane Vieau – "Frankenstein"
Stephen Mirrione – "F1"
Kate Hawley – "Frankenstein"
Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – "Frankenstein"
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – "Avatar: Ogień i popiół"
Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – "F1"
Adolpho Veloso – "Sny o pociągach"
"Golden" – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – "K-popowe łowczynie demonów"
Ludwig Göransson – "Grzesznicy"
Wade Eastwood – "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Miles Caton – "Grzesznicy"