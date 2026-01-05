"Jedna bitwa po drugiej" z kolejnymi ważnymi nagrodami. Oscar jest pewny?

"Jedną bitwę po drugiej" doceniono także za reżyserię i scenariusz adaptowany. "Grzeszników" Ryana Cooglera wyróżniono za scenariusz oryginalny, kreację młodego aktora (Miles Caton), muzykę i casting. Z kolei "Frankenstein" Guillermo del Toro otrzymał statuetki za drugoplanową rolę Jacoba Elordiego, scenografię, kostiumy oraz charakteryzację i fryzury.

W kategoriach aktorskich za role pierwszoplanowe nagrodzono faworytów: Jessie Buckley za "Hamneta" oraz Timothée’ego Chalameta za "Wielkiego Marty’ego". Zaskoczenia pojawiły się przy kreacjach drugoplanowych. Nagrody za nie otrzymali wspomniany wcześniej Elordi oraz uważana za czarnego konia wyścigu Amy Madigan ("Zniknięcia").

Pełna lista zwycięzców nagród Critics’ Choice w kategoriach filmowych za rok 2026

Najlepszy film

"Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy aktor

Timothée Chalamet – "Wielki Marty"

Zdjęcie Timothée Chalamet w scenie z filmu "Wielki Marty" / materiały prasowe

Najlepsza aktorka

Jessie Buckley – "Hamnet"

Najlepszy reżyser

Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy scenariusz oryginalny

Ryan Coogler – "Grzesznicy"

Najlepszy scenariusz adaptowany

Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Jacob Elordi – "Frankenstein"

Zdjęcie Kadr z filmu "Frankenstein" / Netflix / materiały prasowe

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Amy Madigan – "Zniknięcia"

Najlepszy casting

Francine Maisler – "Grzesznicy"

Najlepszy film zagraniczny

"Tajny agent"

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

"K-popowe łowczynie demonów"

Najlepsza komedia

"Naga broń"

Zdjęcie Kadr z filmu "Grzesznicy" / materiały prasowe

Najlepsza scenografia

Tamara Deverell, Shane Vieau – "Frankenstein"

Najlepszy montaż

Stephen Mirrione – "F1"

Najlepsze kostiumy

Kate Hawley – "Frankenstein"

Najlepsza charakteryzacja

Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – "Frankenstein"

Najlepsze efekty specjalne

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – "Avatar: Ogień i popiół"

Zdjęcie Kadr z filmu "F1" / materiały prasowe

Najlepszy dźwięk

Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – "F1"

Najlepsze zdjęcia

Adolpho Veloso – "Sny o pociągach"

Najlepsza piosenka

"Golden" – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – "K-popowe łowczynie demonów"

Najlepsza muzyka

Ludwig Göransson – "Grzesznicy"

Najlepsza koordynacja kaskaderów

Wade Eastwood – "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

Najlepszy młody aktor lub aktorka

Miles Caton – "Grzesznicy"