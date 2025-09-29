"Bez pamięci": kino akcji z Liamem Neesonem

"Bez pamięci" to thriller akcji w reżyserii Martina Campbella, znanego z takich produkcji jak "Casino Royale" czy "Furia". Za scenariusz odpowiada Dario Scardapane. Główne role zagrali Liam Neeson, Guy Pearce i Monica Bellucci. To idealna propozycja na widzów, którzy lubią filmy z elementami dramatu psychologicznego.

Alex Lewis (Liam Neeson) to doświadczony zabójca, który planuje przejść na emeryturę. Mieszka w El Paso w Teksasie i zmaga się z pogarszającą się pamięcią. Gdy odmawia wykonania zlecenia, staje się celem nie tylko swoich zleceniodawców, ale także FBI, które prowadzi operację przeciwko przestępczej siatce powiązanej z jego ostatnim celem. Alex, mimo problemów z pamięcią, stara się naprawić swoje błędy.

Reklama

"Bez pamięci" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Bez pamięci" zostanie dzisiaj, 29 września, wyemitowany na kanale Polsat o godz. 20.30. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć powtórkę w sobotę, 4 października, o godz. 21.35, również w Polsacie.

Czytaj więcej: Czas odświeżyć! Czy "Pamiętnik" dalej wzrusza?