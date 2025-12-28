Polacy uwielbiają ten świąteczny hit. Niewielu zna tajemnicę głośnej sceny

Brytyjka Iris (Kate Winslet) ma złamane serce – mężczyzna, którego kocha, ma poślubić inną. Amerykanka Amanda (Cameron Diaz) dowiaduje się w tym samym czasie, że jej chłopak ją zdradza. Pod wpływem impulsu obie wymieniają się swoimi domami na czas Bożego Narodzenia. Iris wyjeżdża do słonecznego Los Angeles i spotyka Milesa (Jack Black), kompozytora muzyki filmowej. Z kolei Amanda przybywa na zaśnieżoną brytyjską prowincję. Tam wpada jej w oko Graham (Jude Law), niedawno owdowiały brat Iris.

W jednej z najbardziej znanych scen filmu Iris i Miles udają się do wypożyczalni wideo. Tam mężczyzna nuci piosenki i motywy muzyczne z wybranych filmów. Gdy bierze się za "Mrs. Robinson" z "Absolwenta" Mike’a Nicholsa, kamera ukazuje stojącego nieopodal Dustina Hoffmana, gwiazdę przełomowej produkcji z 1967 roku. Ten kręci głową i mruczy pod nosem, że nie może się nigdzie ruszyć – wszędzie dopada go ta piosenka.

Wideo Dustin Hoffman w filmie "Holiday"

"Holiday". Dustin Hoffman wystąpił w filmie przypadkiem

Co zabawne, epizod dwukrotnego laureata Oscara został wymyślony na planie. Gdy realizowano scenę z Blackiem i Winslet, Hoffman przypadkiem był gościem pobliskiej restauracji. Zaciekawiony obecnością ekipy filmowej, postanowił zajrzeć na plan. Okazało się, że za reżyserię odpowiadała Meyers. Ich córki były najlepszymi przyjaciółkami.

"[Hoffman] był z nami dobrą godzinę. Po prostu miło spędzał czas i patrzył, jak kręcimy" – zdradziła reżyserka w jednym z wywiadów. "Nagle trafiło mnie, że coś jest ze mną nie tak. Przecież bohaterowie mówią o ‘Absolwencie’. Spytałam, czy Dustin chce być w tej scenie. Zrobimy na niego przebitkę czy coś takiego. A on się zgodził. Nie uczesaliśmy go, nie ucharakteryzowaliśmy – wystąpił tak, jak przyszedł na lunch. […] I wyszło świetnie".

"Holiday". Gdzie obejrzeć świąteczny klasyk?

"Holiday" znajduje się w abonamencie serwisów streamingowych Disney+, Netflix i SkyShowtime. Film można także wypożyczyć na Player, Prime Video i Rakuten TV.