Najzabawniejsza rola w karierze Jennifer Lawrence? Wielu tak uważa! Dzisiaj w telewizji Polacy zobaczą szaloną komedię z laureatką Oscara w roli głównej. Tego nie można przegapić!

Jennifer Lawrence ponownie udowodniła, że posiada świetny komediowy talent. W filmie "Bez urazy" wciela się w postać trzydziestoletniej Maddie. Gdy natrafia na intrygującą propozycję, sądzi, że odkryła sposób na rozwiązanie swoich wszystkich kłopotów finansowych.

    "Bez urazy": o czym jest film?

    Zamożni i nadopiekuńczy rodzice (Laura Benanti, Matthew Broderick) poszukują dziewczyny, która umówiłaby się na randkę z ich introwertycznym, 19-letnim synem, aby zdobył "życiowe doświadczenie" przed wyjazdem na studia.

    Maddie zdaje sobie sprawę, że "randka" ma oznaczać pierwsze zbliżenie, decyduje się jednak na przyjęcie propozycji, ponieważ grozi jej utrata dachu nad głową. Niezręczny Percy (Andrew Barth Feldman) okazuje się znacznie większym wyzwaniem, niż mogła się spodziewać. Chłopak jest wyjątkowo uzdolniony, kocha zwierzęta, gra na fortepianie, ma nienaganne maniery i - przede wszystkim - jest bardzo nieśmiały. Maddie ma tylko jedno lato, by "zrobić z niego mężczyznę" albo stracić wszystko, próbując.

    Twórcą tej szalenie oryginalnej komedii romantycznej jest Gene Stupnitsky, który swoją hollywoodzką karierę rozpoczął jako scenarzysta i producent kultowego sitcomu "Biuro".

    Wielu widzów uważa film za zabawny, z kilkoma naprawdę dobrymi żartami i scenami. Szczególnie doceniono rolę Lawrence w komediowej odsłonie.

    "Bez urazy" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Bez urazy" zostanie dzisiaj, 11 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.00.

