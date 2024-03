"Pod słońcem Toskanii"

Zbliżająca się do czterdziestki pisarka z San Francisco - Frances Mayes (Diane Lane), przeżywa kryzys twórczy i osobisty. Po rozwodzie stara się wrócić do równowagi psychicznej i twórczej. Jej najlepsza przyjaciółka Patti (Sandra Oh), sugeruje wyjazd do Toskanii. Tam niespodziewanie kupuje piękną willę Bramasole, położoną w malowniczej okolicy. Wynajmuje też polskich robotników, którzy odnowią jej dom oraz staną się wkrótce jej najbliższymi i oddanymi przyjaciółmi. I w końcu... zakochuje się.

Film " Pod słońcem Toskanii " jest dostępny na Netfliksie.

Reklama

"Legalna blondynka"

" Legalna blondynka " opowiada historię studentki college’u Elle Woods (Reese Witherspoon), której idealne życie może lec w gruzach, gdy jej narzeczony dochodzi do wniosku, że jest dla niego zbyt "typową blondynką". Sam wybiera się na studia prawnicze do Harvardu, a jego krewni nie akceptują dziewczyny. Aby udowodnić swoją wartość, Elle postanawia, że też dostanie się na Uniwersytet Harvard.

"Nie kłam kochanie"

On kłamie, żeby zdobyć majątek, a ona żeby zdobyć jego serce. Wkrótce łączy ich silne uczucie. " Nie kłam kochanie " z Piotrem Adamczykiem i Martą Żmudą Trzebiatowską w rolach głównych to jedna z najbardziej kultowych komedii romantycznych. W lekki sposób przedstawia historię notorycznego kłamcy, który zmienia nawyki pod wpływem silnego uczucia.

"Bezpieczna przystań"

Do małego miasteczka w Północnej Karolinie przyjeżdża tajemnicza kobieta o imieniu Katie (Julianne Hough). Jest młoda i atrakcyjna, ale wiedzie życie pustelniczki. Stroni od kontaktów towarzyskich. Pewnego dnia los stawia na jej drodze właściciela małego sklepiku. Alex (Josh Duhamel) jest wdowcem, samotnie wychowującym dwójkę dzieci. Pojawia się nić sympatii, Katie powoli zaczyna wpuszczać Alexa do swojego świata. I wtedy pojawia się widmo upiornej przeszłości.

" Bezpieczna przystań " to adaptacja powieści autorstwa Nicholasa Sparksa.

"Brooklyn"

Lata 50. XX wieku. Eilis Lacey (Saoirse Ronan), młoda dziewczyna z Irlandii, opuszcza rodzinny kraj i wyrusza do Ameryki, by szukać szczęścia w Nowym Jorku. Początkowa tęsknota za domem mija, gdy w życiu Eilis pojawia się mężczyzna, a wraz z nim pierwsza miłość i romantyczne uniesienia. Wkrótce jednak przeszłość daje o sobie znać i Eilis musi dokonać dramatycznego wyboru między dwoma krajami i dwoma stylami życia...

Film " Brooklyn " jest dostępny na Disney+.