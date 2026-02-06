"Dalej jazda 2" (reż. Mariusz Kuczewski)

Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części "Dalej jazda" aby... wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń - od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.

"Dalej jazda 2" jest dowodem na to, że dobra kontynuacja nie powtarza schematów, ale rozwija świat i bohaterów w sposób szczery i angażujący. To film, który mówi: życie się nie kończy, ono po prostu jedzie dalej. Czasem szybciej, czasem pod górkę, ale zawsze z emocjami, które warto przeżyć razem.

W drugiej części na ekran powracają uwielbiani bohaterowie, a wraz z nimi imponująca obsada: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Mariusz Drężek, Anita Sokołowska, Julia Wieniawa, Bartłomiej Firlet i Wiktor Zborowski. W filmie nie zabraknie też występów gwiazd, takich jak Cezary Pazura, Anna Szymańczyk, Maria Winiarska, Sebastian Stankiewicz czy Bohdan Łazuka.

"Skażenie" (reż. Jonny Campbell)

Wysoce zaraźliwy i nieustannie mutujący mikroorganizm został zamrożony i zamknięty w ściśle strzeżonym laboratorium wojskowym wiele dekad temu. Najniższy poziom, w którym zabezpieczono śmiercionośnego intruza i starannie zapieczętowano, nikt nie miał do niego dostępu od lat. Obecnie obiekt zostaje sprzedany i zamieniony na magazyn. Wraz ze zmianą klimatu rośnie temperatura pod ziemią, co powoduje ożywienie zapomnianego zagrożenia sprzed lat. Dwójka nietypowych pracowników magazynu i emerytowany rządowy specjalista od bioterroryzmu nieoczekiwanie będą musieli podjąć próbę zapanowania nad mikroorganizmem, który uwalnia się ze swojego więzienia i zaczyna się rozmnażać w niekontrolowany sposób.

W obsadzie filmu"Skażenie" wystąpiła plejada gwiazd, w tym Liam Neeson, Joe Keery czy Georgina Campbell.

"La Grazia" (reż. Paolo Sorrentino)

"La Grazia" to mistrzowsko skonstruowana i głęboko poruszająca opowieść z nagrodzoną w Wenecji, wybitną rolą Toniego Servillo. Laureat Oscara Paolo Sorrentino, twórca "Wielkiego piękna" i "Młodości", powraca z przewrotną, pełną subtelnego humoru historią o dylematach i uczuciach, które nie dają spokoju. O tym, jak pod ciężarem odpowiedzialności odnaleźć lekkość i drogę do wewnętrznej harmonii. Mężczyzna, który mimo upływu lat wciąż nie potrafi wybaczyć zmarłej żonie zdrady. Ojciec, który nie umie odnaleźć drogi do swojej córki. Powszechnie szanowany mąż stanu, na którego barkach spoczywa nie tylko los całego kraju, ale i życie dwojga skazanych na dożywocie. Wreszcie pełen sprzeczności człowiek, który nie potrafi wybaczyć sobie ani innym i wciąż zadaje pytanie: do kogo należą nasze dni?

Toni Servillo w filmie "La Grazia" wciela się w wielowymiarową i fascynującą postać uwielbianego przez miliony prezydenta, w którego rękach znajduje się prawo łaski. U schyłku swojej kadencji staje on przed dylematem, która zbrodnia zasługuje na wybaczenie: brutalny akt miłosierdzia czy morderstwo z miłości? W swoim niepodrabialnym stylu Sorrentino udowadnia, że nawet znając siebie, możemy w każdej chwili podjąć decyzję, która zaskoczy nas samych - i przyniesie wewnętrzną wolność.

"O 'La Grazii' można by mówić wiele, ale równie dobrze da się go opowiedzieć w jednym zdaniu. Włoski reżyser zrobił film o facecie, który marzy o tym, żeby wszyscy dali mu święty spokój" - pisał w naszej recenzji Kuba Armata.

"Przepis na szczęście" (reż. Amélie Bonnin)

"Przepis na szczęście" to pełen uroku francuski komediodramat, który otwierał ubiegłoroczną edycję MFF. w Cannes.

Trzydziestoletnia Cécile (Juliette Armanet) to ceniona szefowa kuchni, która stoi u progu spełnienia marzenia, jakim jest otwarcie własnej restauracji. Problemy zdrowotne ojca, Gérarda (François Rollin), zmuszają ją jednak do odłożenia planów i powrotu do rodzinnego miasteczka. W tym miejscu czas płynie zupełnie inaczej niż w paryskiej metropolii, pozwalając jej przemyśleć życiowe wybory i zastanowić się nad tym, jak chciałaby, żeby wyglądała jej najbliższa przyszłość. Do Cécile wracają młodzieńcze wspomnienia, zwłaszcza gdy odnawia znajomość ze swoją dawną miłością Raphaëlem (Bastien Bouillon).

"Dla dobra Adama" (reż. Laura Wandel)

"Dla dobra Adama" to kolejna propozycja, która miała premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes.

Lucy pracuje w szpitalu na oddziale pediatrycznym, gdzie brakuje personelu. Pod jej opiekę zostaje oddany 4-letni Adam, który trafił do szpitala z powodu niedożywienia. Pojawia się jednak problem - pomimo wydanego sądownego nakazu, dziecka w szpitalu nie chce zostawić jego matka, Rebeka. Dla dobra Adama Lucy zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc zarówno dziecku, jak i matce.

"Moon: Panda i ja" (reż. Gilles De Maistre)

"Moon: Panda i ja" to niezwykła opowieść dla całej rodziny - pełna nieoczekiwanych wyzwań, emocji i odkryć.

Dwunastoletni Tian nie radzi sobie w szkole, dlatego rodzice wysyłają go do babci - z dala od miasta i nowoczesnych rozrywek. Wśród górskich ścieżek, bambusowych lasów i sekretów natury chłopiec poznaje młodą pandę, której nadaje imię Moon. Od tej chwili zaczyna się prawdziwa przygoda.

"Północ" (reż. Bente Lohne)

"Północ" to fascynująca, zimowa przygoda dla całej rodziny. Inspirowana klasyczną baśnią autorstwa Hansa Christiana Andersena. Gerda musi wyruszyć ku wielkiemu chłodowi mrocznej krainy Północy. Jej przyjaciel Kaj zniknął porwany przez Królową Śniegu. Podczas swej wyprawy ratunkowej, Gerda pozna wielu przyjaciół, którzy pomogą jej w starciu ze złą królową oraz jej diabolicznym pomocnikiem. Tylko czy to wystarczy, aby Kaj i Gerda wrócili bezpiecznie do domu na święta?

"Orzełek Iggy" (reż. Bartosz Kędzierski)

6 lutego na ekrany kin trafi również polska animacja w reżyserii Bartosza Kędzierskiego - "Orzełek Iggy".

Skrzydlaci mieszkańcy ptasiego świata zapomnieli, jak to jest naprawdę latać w przestworzach, a pióra służą im już tylko do przewijania ekranów smartfonów i tabletów. Młody orzełek Iggy czuje jednak, że jest stworzony do czegoś więcej. Pewnego dnia poznaje Evę, z którą wspólnie trafiają na trop starej księgi przypominającej im zapomnianą historię ich gatunku. Celem obu ptaków stanie się przywrócenie dawnej sztuki latania, a pomoże im w tym Felix - wyimaginowany przyjaciel Iggy'ego, który za sprawą niezwykłych wydarzeń przeniesie się do realnego świata. Niestety nie tylko on pojawi się w rzeczywistości młodych bohaterów, ale również pewni bardzo nieproszeni goście: zombie-kurczaki. Iggy będzie musiał zdecydować czy podążać za swoimi marzeniami, a jego wybór może zmienić losy całej ptasiej cywilizacji.

"Stray Kids: The dominATE Experience" (reż. Paul Dugdale, Farah Khalid)

W repertuarze znajdzie się również coś dla fanów k-popowych brzmień. "Stray Kids: The dominATE Experience" to imponujący film koncertowy przedstawiający światową sensację i ich wyprzedane do ostatniego biletu występy na stadionie SoFi, wraz z materiałami zza kulis.

Dzięki ponad 30 milionom sprzedanych albumów na całym świecie i rzeszy fanów na wszystkich kontynentach "Stray Kids: The dominATE Experience" zapewni fanom odważne, wielkoformatowe wrażenia kinowe, pozwalając im zajrzeć za kulisy działalności ich ulubionego zespołu.

