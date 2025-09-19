Polacy dziś nie zasną! W telewizji znakomity thriller szpiegowski

"Krucjata Bourne’a" to film inspirowany bestsellerową powieścią Roberta Ludluma. Za reżyserię odpowiada nominowany do Oscara Paul Greengrass ("Lot 93", "Kapitan Phillips"), a scenariusz napisał Tony Gilroy ("Michael Clayton").



"Krucjata Bourne’a": druga odsłona thrillera szpiegowskiego

Minęły dwa lata, odkąd Jason Bourne (Matt Damon) porzucił pracę w CIA i podróżuje po świecie, ukrywając się przed agencją razem z Marie Kreutz (Franka Potente). Teraz mieszkają w Goa, w Indiach. Mimo amnezji, tytułowy bohater układa sobie powoli normalne życie z ukochaną kobietą u boku, ale przeszłość znów daje o sobie znać. Prześladują go sny tak realistyczne, jakby to były niepokojące wspomnienia z czasów, gdy działał na zlecenie agencji. Bourne nie wie, ile z tego, co widzi we śnie wydarzyło się naprawdę, a ile jest wytworem jego wyobraźni.

Tymczasem w Berlinie agent CIA, pracujący dla dyrektor Pameli Landy (Joan Allen) płaci 3 miliony dolarów za akta Neskiego - tajne dokumenty, dotyczące kradzieży 20 milionów dolarów sprzed siedmiu lat. Transakcję pod osłoną nocy przerywa Kirill (Karl Urban), a na miejsce podkłada odciski palców... Bourne’a.

"Krucjata Bourne'a" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Krucjata Bourne'a" będzie można zobaczyć już dziś, 19 września o 22:15 w Czwórce.Zobacz też:

