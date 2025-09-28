Ciężko uwierzyć, że ktoś mógłby nie znać Emmy Watson. Gdy była młodziutką aktorką, zachwyciła cały świat w roli Hermiony Granger w popularnej sadze "Harry Potter". Po dziesięcioletniej przygodzie w Hogwarcie, już jako starsza aktorka, wystąpiła m.in. w filmach "Mój tydzień z Marylin", "Charlie", "Bling Ring", "Noe: Wybrany przez Boga", "Pięknej i Bestii" czy "The Circle". Ostatni raz na ekranie pojawiła się w 2019 roku w "Małych kobietkach" Grety Gerwig. W wywiadzie dla "Hollywood Authentic" opowiedziała o swoim życiu w trakcie przerwy aktorskiej.

Emma Watson szczerze o powrocie do aktorstwa. Jej życie się załamało

Emma Watson wyjawiła, że przerwa w karierze była wymuszona wydarzeniami z jej życia prywatnego. "Najważniejsza rzecz, naprawdę, fundament twojego życia, to dom, przyjaciele i rodzina. Myślę, że pracowałam tak ciężko przez tak długo, że moje życie po prostu się załamało. Wszystko się posypało, a właściwie to ja i moje życie. Musiałam więc zrobić gruntowną naprawę. Potrzebowałam solidnych fundamentów, żeby coś mogło na nich wyrosnąć. Bo jeśli tego nie masz, zaczyna się pewnego rodzaju mania, panika, gdzie przechodzisz z jednego projektu do drugiego przestraszona pustką, która jest między nimi. Uświadamiasz sobie, że nie masz rytmu w życiu" - tłumaczyła aktorka.

Zdjęcie Emma Watson i Stanislav Ianevski w "Harrym Potterze" / Warner Bros/Courtesy Everett Collection / East News

35-latka wyznała, że na ten moment nie planuje powrotu do aktorstwa. "Jestem prawdopodobnie najszczęśliwsza i najzdrowsza, niż kiedykolwiek byłam" - mówi. Chociaż nie rezygnuje całkowicie z powrotu do ukochanego zawodu, na ten moment nie czuje takiej potrzeby.

Watson przyznała, że uwielbia tworzyć filmy, ale nie tęskni za momentami, gdy trzeba "sprzedać" stworzone dzieło. "Większym wyzwaniem niż sama praca jest promowanie i sprzedaż dzieła. To bardzo wyczerpujące, gdy musisz sprzedać coś, w co włożyłeś serce. Cały ten proces może całkowicie zaburzyć balans, który powinien być pomiędzy pracą a życiem osobistym" - stwierdziła, nazywając ten proces "dusząco niszczącym".

