"Ministranci": zaczęło się od podsłuchu w konfesjonale

Film "Ministranci" to kolejna produkcja Piotra Domalewskiego, autora tak głośnych filmów, jak "Cicha noc", "Jak najdalej stąd" czy "Hiacynt". Podczas tegorocznej 50. jubileuszowej edycji Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni tytuł będzie walczył o Złote Lwy.

"'Ministranci' to film o poszukiwaniu sprawiedliwości w otaczającym świecie. Film bazuje na moich osobistych doświadczeniach dorastania na blokowisku w konserwatywnej społeczności. Niesprawiedliwość świata daje się w takich warunkach odczuć wyjątkowo boleśnie. Podobnie jak moi rówieśnicy szukałem ucieczki w sporcie, ale też w religii. Sam przez 12 lat byłem ministrantem w małej parafii we wschodniej Polsce. Przez te lata miałem okazję doświadczyć i być świadkiem niezwykłych zjawisk i wydarzeń, które stały się inspiracją do napisania tego filmu" - mówi Piotr Domalewski , autor scenariusza i reżyser filmu.

Czy złamanie tajemnicy spowiedzi może stać się początkiem rewolucji? Ministranci szybko przekonają się, że w ich świecie nawet najbardziej święte zasady można podważyć - a bunt, który zaczyna się od podsłuchu, może pociągnąć ich znacznie dalej, niż planowali.

Pierwsze pokazy "Ministrantów" będą miały miejsce na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - tytuł bierze udział w Konkursie Głównym. Zobaczcie zwiastun filmu!

"Ministraci" Piotra Domalewskiego: fabuła, ekipa

Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego zakładają podsłuch... w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy.

Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczynają balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska miesza się z misją wprost z komiksów o superbohaterach, ale zamiast peleryn, bohaterowie noszą komże.

W filmie występują: Tobiasz Wajda (Filip), Bruno Błach-Baar (Gucci), Mikołaj Juszczyk (Kurczak), Filip Juszczyk (Mały Kurczak), Daria Kalinchuk (Dominika), Kamila Urzędowska (matka Filipa), Tomasz Schuchardt (rekolekcjonista), Sławomir Orzechowski (proboszcz), Artur Paczesny (ojciec Dominiki).

Za produkcję odpowiada Aurum Film — studio znane z takich tytułów jak "Boże Ciało", "Ostatnia rodzina" czy "Kos". Polskim dystrybutorem filmu jest Next Fim.

Premiera w kinach 21 listopada 2025 roku.