Podbija polskie kino. "Potrafi zbudować napięcie ciszą, spojrzeniem, zawahaniem"

Józef Pawłowski gra główną rolę w filmie "Terytorium"

Józef Pawłowski, który zwrócił na siebie uwagę rolą w filmie "Miasto 44", a potem wystąpił w takich produkcjach, jak "Bodo", "Volta", "Piłsudski", "Wojenne dziewczyn" czy "Śleboda", wraca na duży ekran. Aktor zagrał główną rolę w debiutanckim filmie fabularnym Bartosza Paducha, autora głośnych dokumentów "Fantastyczny Matt Parey", "Skandal. Ewenement Molesty" i "TOTART czyli odzyskiwanie rozumu".

W dramacie "Terytorium" Józef Pawłowski wciela się w Adama, policjanta z centrum monitoringu miejskiego, który trafia na trop zbrodni i lojalnych układów sięgających do jego najbliższego otoczenia.

"Sęk w tym, by to, co dusi bohatera w środku, wypuszczać w odpowiednich momentach i proporcjach" - mówi Pawłowski. "Adam w obliczu niezrozumiałej dla siebie rzeczywistości za wszelką cenę walczy o wewnętrzny kierunek zgodny z jego przekonaniami. To próba ocalenia samego siebie" - dodaje.

Reżyser Bartosz Paduch podkreśla, że wybór aktora był dla niego oczywisty.

"Potrzebowałem kogoś, kto nie będzie grał bohatera, tylko człowieka z krwi i kości. Józek potrafi zbudować napięcie ciszą, spojrzeniem, zawahaniem. I to postać Adama definiuje" - przekonuje.

Dla samego Pawłowskiego rola w "Terytorium" pozostanie doświadczeniem, które długo w nim zostanie.

"Przeraża mnie ta ciemność w pozornie jasnych miejscach, o której opowiadamy. Świadomość, że taka rzeczywistość bywa prawdą, bardzo mocno dotyka i wytrąca z równowagi. Zostaję z przekonaniem, jak wysoka potrafi być cena za etyczne postępowanie. Ale to wciąż słuszny wybór" - opowiada aktor.

Zdjęcie Igor Kowalunas i Maja Pankiewicz w filmie "Terytorium" / filmpolski.pl / materiały prasowe

"Terytorium": fabuła, ekipa, obsada

Adam, młody policjant w małym mieście, trafia na niepokojące nagranie z miejskiego monitoringu. To, co początkowo wydaje się rutynową sprawą, szybko odsłania sieć powiązań, milczenia i lojalności, które sięgają zaskakująco blisko jego własnego życia. W świecie, gdzie granica między tym co słuszne, a tym co wygodne staje się coraz bardziej płynna, Adam staje przed wyborem, który na zawsze odmieni jego relacje, pracę i samego siebie.

"Terytorium" to dramat psychologiczny z elementami thrillera, opowiadający o mechanizmach władzy i moralnych dylematach. Film dotyka tematów niewygodnych, zadając pytanie, ile kosztuje prawda w świecie, który nauczył się świetnie ją tuszować.

Reżyserem filmu jest Bartosz Paduch. Autorami scenariusza - Bartosz Paduch i Marcin Grabowski, a zdjęć - Maciej Kochajewski. W filmie występują: Józef Pawłowski (Adam), Maja Pankiewicz (Dorota), Igor Kowalunas (Robert), Przemysław Przestrzelski (Arek), Wojciech Żołądkowicz (Jabłoński) i inni.

Film "Terytorium" będzie miał premierę podczas tegorocznego festiwalu w Gdyni. Tytuł bierze udział w Konkursie Głównym i będzie walczył o Złote Lwy.

