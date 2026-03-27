Pokażą po latach kontrowersyjny film. Tym razem w wersji bez cenzury

"Nagi instynkt"

Legendarny thriller Paula Verhoevena powraca w nowej, nieocenzurowanej wersji odrestaurowanej 4K.

Detektyw Nick Curran (Michael Douglas) z San Francisco ma kłopotliwą przeszłość, słabość do używek i gwałtowny charakter. Kiedy zaczyna badać zabójstwo muzyka rockowego dokonane szpikulcem do lodu, poznaje główną podejrzaną Catherine Tramell (Sharon Stone): zjawiskową, pewną siebie pisarkę i milionerkę, której powieści w niepokojący sposób przypominają prawdziwe morderstwa. Między parą wywiązuje się dwuznaczna erotyczna gra.

"Nagi instynkt" był sensacją lat 90.: jednym z najbardziej kasowych i zmysłowych filmów dekady. Ikoniczna kreacja Sharon Stone - lodowatej, przebiegłej i zmysłowej blondynki - wyniosła aktorkę na hollywoodzki szczyt. Kontrowersyjny w momencie premiery film składa hołd Hitchcockowi (na czele z "Zawrotem głowy"), ale jest dreszczowcem nowego typu: odurzająco atrakcyjnym, brutalnym, pełnym perwersji i mrocznego nastroju kina noir. Duet prowokatorów, czyli najlepiej wówczas opłacany w Hollywood scenarzysta Joe Eszterhas oraz Holender Paul Verhoeven, stworzyli perfekcyjną mieszankę niegrzecznej rozrywki i narracyjnego szoku. Ponad ćwierć wieku po premierze, "Nagi instynkt" nęci i ostrzega: zakochasz się we mnie na zabój.

"Tajny agent"

"Tajny agent" to jeden z najbardziej elektryzujących tytułów ostatnich lat. Nominowany do Oscara w czterech kategoriach - w tym za "najlepszy film", zdobywca dwóch Złotych Globów oraz dwóch nagród w konkursie festiwalu w Cannes. Produkcja Klebera Mendonçy Filho ("Aquarius", "Bacurau"), należącego do czołówki najwybitniejszych reżyserów współczesnego kina światowego, przywołuje ducha klasycznego kina gangsterskiego. Jednocześnie brawurowo łączy wątki obyczajowe z epickim rozmachem, humor z seksapilem, nostalgię z grozą.

Film Mendonçy Filho rozgrywa się w Brazylii lat 70. XX wieku podczas karnawału. Zanurzone w palącym słońcu miasto Recife jest na granicy szaleństwa: w trakcie roztańczonego święta giną ludzie, gdzieś na plaży znaleziono rekina z ludzką nogą w brzuchu, a wśród tłumów krążą dwaj zabójcy z tajną misją... Kolory i radość to tylko pozory - to czasy brutalnej wojskowej dyktatury. Marcelo, bohater "Tajnego agenta", to mężczyzna przypadkowo uwikłany w sieć politycznych i kryminalnych intryg sięgających szczytów władzy. Był uczciwy, więc stał się celem skorumpowanego systemu i teraz każdy kolejny krok może kosztować go życie. Jak ocalić siebie i rodzinę w świecie brutalnej przemocy, fałszywych tożsamości, podsłuchów i kłamstw?

Za rolę ostatniego sprawiedliwego w zepsutym do szpiku kości kraju Wagner Moura zdobył Złoty Glob, nagrodę w Cannes i nominację do Oscara. Znany z serialu "Narcos", "Elitarnych", czy "Civil War", aktor porusza się w labiryncie brudnych sekretów z lekkością i wdziękiem gwiazd starego Hollywood. "Tajny agent" jest hołdem dla kina Sergio Leone, Martina Scorsese i Francisa Forda Coppoli, do którego nawiązuje skalą i duchem. Mendonça Filho odświeża jednak i reinterpretuje kino gangstersko-szpiegowskie, wychodząc poza klisze i gatunkowe ramy. Widowiskowy, pasjonujący i przenikliwy, odsłania kawał prawdy nie tylko o przeszłości, ale i o naszych czasach.

"Dobra siostra"

"Dobra siostra" to poruszająca opowieść o kobiecie, która stanęła przed dylematem, jakiego nie chciałby mieć nikt z nas. Debiutancki film Sarah Miro Fischer koncentruje się na intymnej relacji pomiędzy rodzeństwem, ale również na tym, jak wyidealizowany obraz bliskich osób potrafimy zbudować.

Po burzliwym zakończeniu związku Rose (Marie Bloching) postanawia wprowadzić się do swojego starszego brata Samuela (Anton Weil). Ich oparta na bliskości oraz wzajemnym wsparciu relacja wystawiona jednak zostaje na poważną próbę. Bohaterka doznaje szoku, gdy pewnego dnia odbiera list z wezwaniem do złożenia zeznań w bardzo niepokojącej sprawie.

Jej przedmiotem jest oskarżenie o gwałt, jakiego Samuel miał się dopuścić na innej kobiecie. Świat młodej bohaterki w jednej chwili staje na głowie. Trudno jej zaakceptować myśl, że ukochany brat, z którym tak dobrze się rozumie, miałby dopuścić się takiego czynu. Zszokowana dziewczyna musi skonfrontować się z sytuacją oraz obrazem Samuela, jaki budowała w sobie przez te wszystkie lata. Pojawia się pytanie, czy ważniejsza jest kobieca solidarność oraz bycie w zgodzie ze swoimi wartościami, czy może rodzinne więzy, bez względu na okoliczności.

"Kokuho"

"Kokuho" to przepiękna i wzruszająca historia życia człowieka pochłanianego przez własne ambicje, która zachwyciła miliony widzów na całym świecie. Powalająca pięknem dialogów i krajobrazów podróż przez drugą połowę XX wieku. Tytuł miał premierę na MFF w Cannes, został okrzyknięty japońskim filmem roku, a także wybrany tamtejszym kandydatem do Oscara. Do tej ostatniej nagrody był ostatecznie nominowany w kategorii "najlepsza charakteryzacja".

Dzieło Sang-il Lee to wizualny poemat, przepełniony pięknem i feerią barw, który opowiada historię zarazem magiczną i tragiczną. "Kokuho" łączy monumentalizm "Brutalisty" z medytacyjnością "Drive My Car" i brawurowym obrazem poświęcenia w imię artystycznego spełnienia rodem z "Czarnego łabędzia". Malarskie zdjęcia prowadzą widza za rękę w filmowy świat, podczas gdy bogata scenografia i wybitna charakteryzacja pozwalają zapomnieć, że obcujemy z fikcją.

Wygodne życie nastoletniego syna przywódcy yakuzy kończy się, gdy jego rodzice giną w zamachu. Trafia pod opiekę słynnego aktora (Ken Watanabe), który dostrzega jego sceniczny talent. Rozpoczyna się katorżniczy trening i braterska rywalizacja z synem mentora w drodze na szczyt. Wcielający się w głównego bohatera Ryo Yoshizawa przez 18 miesięcy uczył się aktorstwa teatru kabuki, by uwieść widownię swoim niesamowitym przeobrażeniem w gwiazdora tradycyjnych japońskich scen.

"Oni cię zabiją"

"Oni cię zabiją" to nietypowe połącznie komedii akcji z horrorem. Film w wyjątkowo śmiały sposób pokazuje brutalne morderstwa w połączeniu z szyderczym czarnym humorem.

Młoda kobieta musi przetrwać noc w Virgilu, tajemniczej i dziwacznej siedzibie-pułapce demonicznej sekty, jeśli nie chce zostać złożona w ofierze w następnej kolejności.

W filmie Kiryła Sokołowa w główną rolę wcieliła się Zazie Beetz. Na ekranie partnerują jej: Myha'La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham i Patricia Arquette.

"Anioł morski"

"Anioł morski" to wyjątkowy i osobisty dramat psychologiczny o rozpadzie związku. Film określany jest przez twórców jako "Sceny z życia małżeńskiego" epoki New Age i poliamorii.

Reżyser Mateusz (Sebastian Pawlak) i aktorka Agata (Sylwia Gola) spędzają ze sobą każdy wolny weekend. Jednak wszystko zmienia się, kiedy mężczyzna odkrywa, że jego partnerka z kimś się spotyka. Kolejne miesiące to prawdziwa eksplozja emocji. Miłość, zdrada, związek otwarty. A do tego rosnąca i coraz bardziej bezkrytyczna fascynacja kobiety alternatywną duchowością. Dokąd ich to doprowadzi?

"Wersja Judasza"

W polsko-włoskim filmie "Wersja Judasza" Giulio Base w główne role wcielają się gwiazdy kina: Rupert Everett, Paz Vega, Abel Ferrara czy John Savage, a także Tomasz Kot.

Fakty, zwykle przytaczane przez czterech Ewangelistów, tym razem zostają opowiedziane przez Judasza, jednego z dwunastu apostołów. Wyznanie Judasza rozdziera serce: stając się narzędziem do wypełnienia Pisma, zostaje najgorszym niegodziwcem w historii, mimo że był "wybranym", jako nie tylko najbardziej haniebny z ludzi, ale być może także najbardziej hojny. Zdradza i skazuje się na wieczne potępienie, aby "męka" mogła się spełnić.

"David"

Film opowiada drogę Davida - od młodego pasterza, który dopiero odkrywa własną siłę i odwagę, przez legendarną walkę z Goliatem, aż po momenty, które prowadzą go ku królewskiej władzy.

To opowieść o dojrzewaniu, poszukiwaniu własnej tożsamości, wyborach i odpowiedzialności, o wierze w siebie i odwadze, by stanąć naprzeciw własnym lękom. "David" przypomina, że każdy ma swojego Goliata - i że nawet największe wyzwania można pokonać.