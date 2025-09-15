Przez bardzo długi czas tego filmu nie dało się nigdzie znaleźć. Na szczęście Netflix zauważył potrzebę widzów i dodał do swojej biblioteki hit sprzed 24 lat! Już od kilku dni widzowie mogą oglądać film z 2001 roku "Piękna i szalona" - dramat obyczajowy w reżyserii Johna Stockwella.

"Piękna i szalona": o czym jest?

Siedemnastoletnia Nicole Oakley ( Kirsten Dunst ) mieszka w luksusowej rezydencji w Los Angeles wraz z ojcem, wpływowym kongresmanem Tomem (Bruce Davison) i jego drugą żoną, Courtney (Lucinda Jenney). Nicole z nikim się nie liczy i notorycznie wagaruje w towarzystwie swej najlepszej przyjaciółki, Maddy (Taryn Manning).

Zbieg okoliczności sprawia, że Nicole poznaje przystojnego Carlosa Nuneza ( Jay Hernandez ), w którym zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Carlos pochodzi z ubogiej latynoskiej rodziny, wychowywał się w nie najlepszej dzielnicy i wykazuje wybitne uzdolnienia. Z pozoru wydawać by się mogło, że nic ich nie łączy: Carlos jest rozsądnym, odpowiedzialnym młodym człowiekiem i poważnie myśli o przyszłości. Nicole zaś nie uznaje autorytetów i nieustannie buntuje się przeciwko wszystkim i wszystkiemu. On nie ma nic i z szacunkiem podchodzi do innych, ona ma wszystko i nie szanuje nikogo.

Ich związkowi przeciwni są wszyscy: koledzy Nicole nie mogą ścierpieć poważnie myślącego Carlosa, którego uważają za dziwaka; rodzina z kolei Carlosa uważa, że znajomość z Nicole zrujnuje jego nadzieje na przyszłość. Czy ich miłość ma szanse przetrwać?

"Piękna i szalona": gdzie oglądać?

Film "Piękna i szalona" jest obecnie dostępny na platformie Netflix.