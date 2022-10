Hollywoodzka kariera Piotra Adamczyka rozwija się w błyskawicznym tempie. Niedawno wystąpił w trzech sezonach serialu "For All Mankind" dla Apple TV+.

Jego amerykański sen rozpoczął się jednak od roli w serialu Marvela "Hawkeye". Zagrał w nim komediową rolę Tomasa, rosyjskiego członka mafii, którego pokochali fani Marvela w Polsce i nie tylko. Jego słynne "We kidnapped you, rozumiesz? You are our hostage now, rozumiesz to?!" poszło w viral na cały świat.

Po tej roli posypały się nowe propozycje. Piotr Adamczyk zagrał w produkcji Amazon Prime Video "Nocne niebo", która miała już swoją premierę na platformie. Tym razem Piotr Adamczyk wystąpił u boku m.in. J.K. Simmonsa oraz Sissy Spacek. Fabuła serialu skupia się na losach postaci granych przez dwójkę tych aktorów, czyli Franka i Irene. Są oni emerytowanym małżeństwem z 50-letnim stażem, a na swoim podwórzu wiele lat temu odkryli oni portal/komnatę, która prowadzi na opuszczoną, obcą planetę.



Karolina Szymczak u boku Brada Pitta

Kariera Karoliny Szymczak także nabiera rozpędu. Ostatnio aktor chwalił żonę za występ w dwóch odcinkach popularnego serialu "Agenci NCIS: Los Angeles".



Szymczak pojawi się także w nowym filmie twórcy "La La Landu" Damiena Chazelle’a - "Babylon" . Jest to opowieść o końcu lat 20. XX wieku rozgrywająca się w Hollywood w przełomowym momencie, gdy przemysł filmowy przechodzi z kina niemego na produkcje z dźwiękiem. To, jaką postać w tej fabule portretuje Polka, wciąż pozostaje tajemnicą.

Polską aktorkę możemy zobaczyć w zwiastunie produkcji w scenie, w której jej bohaterka rzuca o podłogę talerzem. "Poznajcie Olgę. W głębi serca to bardzo miła dziewczyna. Uwielbiałam się w nią wcielać" - scharakteryzowała swoją bohaterkę Szymczak. Aktorka wspomniała, że przy kręceniu tej sceny rozbitych zostało aż kilkadziesiąt talerzy. Na ujęciu Szymczak ma modną w latach 20. geometryczną fryzurę i osłonięta jest przezroczystą tkaniną.

