Karolina Szymczak , która wraz ze swoim mężem Piotrem Adamczykiem , w ostatnim czasie skupiła się na rozwoju kariery aktorskiej za oceanem, po raz pierwszy zasugerowała, że dostała angaż do nowej produkcji Damiena Chazelle’a w sierpniu 2021 r. "Była sobie dziewczyna, która wychowała się w małym miasteczku bez perspektyw, a mimo to miała wielkie marzenia. Ta sama dziewczyna pisze teraz prosto z 'La La Landu', stawiając stopę na scenach, na których stawiały swoje stopy najbardziej uznane aktorki na świecie. Jeśli myślisz, że marzenia się nie spełniają, to znaczy, że nigdy naprawdę nie marzyłaś" - napisała wtedy na swoim Instagramie pod zdjęciem przedstawiającym słynną wieżę ciśnień z logiem wytwórni Paramount Pictures.

Po tym jak 13 września światło dzienne ujrzał pierwszy zwiastun filmu "Babilon" , Szymczak może wreszcie śmielej mówić o tym projekcie. Tym bardziej że pojawia się w jego zwiastunie... "Panie i Panowie, mam zaszczyt Wam przedstawić trailer filmu 'Babylon' w reżyserii Damiena Chazella. Z moim małym udziałem. Udało mi się załapać nawet w trailerze. Kto zgadnie gdzie?" - zakończyła pytaniem w notce zamieszczonej na Instagramie.

"Babilon": Karolina Szymczak w zwiastunie filmu rzuca talerzem o podłogę

Ci, którym brakuje cierpliwości, by uważnie studiować zwiastun w poszukiwaniu Polki, mogą zajrzeć na jej InstaStories. Tam aktorka zamieściła fragment, w którym się pojawia. Jej epizod okazuje się bardzo emocjonalny, gdyż jej bohaterka rzuca o podłogę talerzem. "Poznajcie Olgę. W głębi serca to bardzo miła dziewczyna. Uwielbiałam się w nią wcielać" - scharakteryzowała swoją bohaterkę w podpisie dołączonym do relacji na InstaStories. Aktorka wspomniała, że przy kręceniu tej sceny rozbitych zostało aż kilkadziesiąt talerzy. Na ujęciu, które widzimy, Szymczak ma modną w latach 20. geometryczną fryzurę i osłonięta jest przezroczystą tkaniną.

Jak duża jest rola Szymczak w filmie, dowiemy się w styczniu 2023 r., gdy "Babilon" trafi do kin.

