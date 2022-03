Film "Pinokio" Robert Zemeckis realizuje dla platformy streamingowej Disney. Będzie to uwspółcześniona wersja animowanego "Pinokia" z 1940 roku. Tym razem komputerowa animacja zostanie połączona z kinem aktorskim.

Tom Hanks jako Dżepetto

Scenariusz filmu Zemeckisa powstał na motywach ponadczasowej powieści "Przygody Pinokia" Carlo Collodiego. Jej bohaterem jest stary stolarz Dżeppetto, który marzy o tym, by mieć dziecko. Wiedziony tym pragnieniem rzeźbi drewnianą marionetkę, której nadaje imię Pinokio. Gdy Pinokio zostaje ożywiony przez Błękitną Wróżkę, okazuje się, że jest krnąbrny i nieposłuszny.

Na pierwszym zdjęciu z filmu Zemeckisa zobaczyć można Toma Hanksa w roli Dżeppetta. W swojej stolarskiej pracowni pochyla się nad nieukończonym jeszcze Pinokiem. Marionetka do złudzenia przypomina animowanego chłopca z klasycznej animacji Disneya z 1940 roku.



Scenariusz filmu napisał Chris Weitz, autor hitu "Był sobie chłopiec". Obok Hanksa w filmie zobaczymy i usłyszymy m.in. Josepha Gordona-Levitta, Luke’a Evansa, Cynthię Erivo, Keegana-Michaela Keya i Benjamina Evana Ainswortha w roli Pinokia.



Filmy o Pinokiu autorstwa del Toro i Zemeckisa to nie wszystko. Już 22 marca do kin trafić ma rosyjska animacja "Pinokio: Historia prawdziwa" - o ile nie zostanie zbojkotowana przez zagraniczne firmy dystrybucyjne. Głosów jej bohaterom użyczyli m.in. Pauly Shore ("Eko-jaja") i Jon Heder ("Napoleon Wybuchowiec").

Wideo Pinocchio: A True Story (2022 Movie) Official Trailer - Pauly Shore, Jon Heder, Tom Kenny

