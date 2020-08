Guillermo del Toro wyreżyseruje „Pinokia” dla Netflixa

Meksykański reżyser Guillermo del Toro pochłonięty jest realizacją nowej odsłony filmu „Pinokio” – tym razem będzie to musicalowa animacja poklatkowa. Ujawniono już listę aktorów, których zobaczymy w tym projekcie. Wśród nich są m.in. Tilda Swinton, Cate Blanchett i Ewan McGregor.

Za reżyserię nowej wersji "Pinokia" odpowiedzialny będzie Guillermo del Toro /Netflix /materiały prasowe

Tytułową rolę kreuje młody aktor Gregory Mann, Ewan McGregor wcieli się w świerszcza Cricketa, natomiast David Bradley (seria "Harry Potter", "Gra o tron") gra postać Geppetta. W obsadzie znaleźli się również m.in. Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett i John Turturro.



W wersji del Toro akcja filmu "Pinocchio" rozgrywa się na tle rodzącego się we Włoszech faszyzmu, w okresie rządów Mussoliniego. To przypowieść o miłości i buncie, w której tytułowy bohater stara się spełnić oczekiwania swojego ojca.



Zdjęcia do filmu rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku w studio ShadowMachine w Portland w stanie Oregon, a prace produkcyjne trwają nieprzerwanie pomimo pandemii. "Pinocchio" będzie miał swoją premierę w kinach oraz w serwisie Netflix.

Del Toro jest producentem wykonawczym kilku hitowych filmów animowanych, jak "Kot w butach", "Kung Fu Panda 3" oraz "Strażnicy marzeń". Wśród innych jego projektów warto wymienić "Kształt wody" (nagrodzony czterema Oscarami), "Labirynt fauna" (trzy Oscary), "Hellboy", "Hellboy II" czy "Pacific Rim".