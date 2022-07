Marmaduke to pies kanapowy, który wyrósł na dużego zwierza daleko wykraczając poza rozmiary standardowej kanapy. Z jednej strony uwielbia zabawę i kłopoty, ale w głębi serca czuje się odpowiedzialny za swoich opiekunów, których kocha najmocniej na świecie. Pewnego dnia seria jego wygłupów w postaci filmu video trafia do Internetu i w błyskawicznym tempie czyni go sławnym. Wielkim psem o jeszcze większym sercu zaczyna interesować się światowej sławy treser, który stawia sobie za punkt honoru nauczenie czworonoga akrobatycznych sztuczek i żelaznej dyscypliny.

Reklama

Życiem Marmaduke’a i jego ludzkiej rodziny zawładnie świat pokazów psów rasowych oraz cała masa zadzierających do góry swoje mokre nosy psich ślicznotek i szczerzących się groźnie rywali. Czy wyszczekany bohater uwierzy w siebie i zdobędzie tytuł najlepszego pupila świata?

Wideo PIES W ROZMIARZE XXL- Cezary Pazura i Reksio

W angielskiej wersji językowej wystąpili m.in.: Pete Davidson ("Angry Brids 2 Film"), J.K. Simmons ("Klaus", "Zwierzogród", "Kung Fu Panda 3") oraz David Koechner ("Gnomy rozrabiają", "Trolle: Impreza trwa!").

Zobacz też:

Ella Balinska: Córka polskiego hrabiego gwiazdą Netfliksa



Miss Jamajki w Bondzie. Po latach wyznała, że była seksualnie molestowana!

Ewa Krzyżewska: Polska Sophia Loren romansowała z aktorami-gejami

Sylvester Stallone walczy o prawa do serii "Rocky". "Bolesny temat"

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]