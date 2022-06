"Szybcy i wściekli": Pete Davidson dostał rolę w nowym filmie!

Amerykańskiemu komikowi powodzi się ostatnio zarówno w sprawach sercowych – rozkwita jego związek z Kim Kardashian, jak i zawodowych – zaangażowano go do 10. odsłony „Szybkich i wściekłych”, według ustaleń „The Sun”. Ponoć ekipa tej produkcji naciska na Pete’a Davidsona, by przed oficjalnym ogłoszeniem tego, że dołączył do obsady, przeprosił za niesmaczny żart na temat Paula Walkera, nieżyjącej już ikony samochodowej serii.

Zdjęcie Pete Davidson w programie "Saturday Night Live" / Rosalind O'Connor/NBC/NBCU Photo Bank / Getty Images