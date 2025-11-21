Pierwszy sukces wyczekiwanego filmu. Żaden inny tyle nie zarobił

"Wicked: Na dobre" miało swą premierę na całym świecie w piątek 21 listopada 2025 roku. "Variety" przewiduje, że w swój pierwszy weekend film zarobi w Stanach Zjednoczonych od 150 milionów do 180 milionów dolarów. Według "Deadline" będzie to 112-115 milionów dolarów. Budżet musicalu wyniósł 150 milionów dolarów.

Poprzedni rekord przychodów w czasie przedpremiery w 2025 roku należał do "Fantastycznej 4. Pierwszych kroków", która zarobiła w tym czasie 24,4 miliona dolarów. Druga część "Wicked" wypadła także lepiej od "Barbie" w 2023 roku (22,3 miliona dolarów), ale gorzej od "Doktora Strange’a w multiwersum obłędu" (36 milionów dolarów).

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wicked: Na dobre" [trailer 2] materiały prasowe

"Wicked: Na dobre". Co wiemy o filmie?

Elphaba (Cynthia Erivo), obecnie demonizowana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, desperacko próbuje ujawnić prawdę o Czarodzieju (Jeff Goldblum). Tymczasem Glinda (Ariana Grande) stała się symbolem Dobra dla Oz, mieszka w pałacu w Szmaragdowym Mieście i korzysta z przywilejów sławy i popularności. Zgodnie z instrukcjami Madame Morrible (Michelle Yeoh), Glinda służy Oz, zapewnia mieszkańców, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarodzieja.

Wraz z rosnącą sławą Glinda przygotowuje się do ślubu z księciem Fiyero (Jonathan Bailey). Jednak dręczy ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarodziejem, lecz jej wysiłki zakończą się fiaskiem, pogłębiając przepaść między przyjaciółkami. Glinda i Elphaba będą musiały po raz ostatni się zjednoczyć. Ich niezwykła przyjaźń stanie się osią, od której zależy ich przyszłość. By odmienić siebie i całe Oz na dobre, będą musiały obdarzyć wzajemnym zaufaniem i empatią.

"Wicked: Na dobre" Jona M. Chu to kontynuacja zeszłorocznego hitu. Pierwszą część adaptacji musicalu Stephena Schwartza i Winnie Holzman zarobiła ponad 759 milionów dolarów na całym świecie. Otrzymała także 10 nominacji do Oscara, w tym za produkcję roku oraz role Cynthii Erivo i Ariany Grande. Wkrótce przekonamy się, czy "Na dobre" powtórzy sukces swojego poprzednika.