Pierwsze spojrzenie na nowe dzieło Polaka. Ten film wywoła szok

"Dobry chłopiec" to kolejna międzynarodowa produkcja Jana Komasy, reżysera nominowanego do Oscara "Bożego Ciała" oraz filmów "Hejter" i "Miasto 44". Światowa premiera odbędzie się już 5 września, podczas jubileuszowej 50. edycji MFF w Toronto. Tytuł zostanie pokazany w sekcji Centrepiece, która "honoruje i świętuje globalne osiągnięcia filmowe". W Europie po raz pierwszy będzie można go zobaczyć podczas 69. Festiwalu Filmowego w Londynie.

"Dobry chłopiec": najnowsze dzieło Jana Komasy. O czym opowie?

Historia skupi się na kryminaliście, który zostaje zatrzymany przez małżeństwo w średnim wieku. Mąż i żona postanowią zafundować mu przyspieszoną resocjalizację, by stał się tytułowym "dobrym chłopcem".

Z zapowiedzi wynika, że najnowsza produkcja Jana Komasy będzie niejednoznaczna i zmuszająca do refleksji. Nie zabraknie w niej także sporej dawki czarnego humoru oraz trudnych pytań dotyczących ludzkiej moralności. Jedno jest pewne - "Dobry chłopiec" nikogo nie pozostawi obojętnym.

"Dobry chłopiec": obsada i twórcy

W rolach głównych zobaczymy m.in. znanego z serialu "Dojrzewanie" Stephena Grahama, Andreę Riseborough ("Birdman"), Ansona Boona ("1917", "Strefa gangsterów") oraz Monikę Frajczyk ("Zielona granica"). Za produkcję odpowiadają: Ewa Piaskowska, Jerzy Skolimowski ("IO") oraz Jeremy Thomas ("Ostatni cesarz", "Tylko kochankowie przeżyją"). Autorem zdjęć jest Michał Dymek ("Dziewczyna z Igłą", "Prawdziwy ból", "IO"). Scenariusz został napisany przez debiutującego Bartka Bartosika, którego wspomógł Naqqash Khalid.

W sieci pojawił się pierwszy oficjalny klip promujący produkcję. Widzimy na nim konfrontacje bohatera granego przez Grahama z chłopakiem aspirującym do tytułu "dobrego chłopca". Wideo można zobaczyć w serwisie You Tube.

Dystrybutorem filmu w Polsce jest Kino Świat. "Dobry chłopiec" trafi do kin w 2026 roku.

