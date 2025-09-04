W polskim kinie dawno nie było takiego filmu, jak "Sezony". To inteligentna komedia opowiadająca o życiu aktorskiego małżeństwa, które mierzy się z kryzysem w związku. Ich życie prywatne miesza się z losami postaci, w które wcielają się na deskach teatralnych.

"Sezony": polska produkcja z gwiazdorską obsadą

W główne role w "Sezonach" brawurowo wcielili się Łukasz Simlat i Agnieszka Dulęba-Kasza. W obsadzie filmu znaleźli się również jedni z najbardziej uznanych aktorów w naszym kraju - Andrzej Grabowski i Andrzej Seweryn.

"Sezony" to film, który dowodzi temu, co mówił niegdyś Szekspir. Mianowicie, że życie jest teatrem, a aktorami - ludzie. Najlepiej wiedzą o tym Marcin (Łukasz Simlat) i Ola (Agnieszka Dulęba-Kasza). Są małżeństwem z długim stażem. Razem pracują w teatrze i wychowują dwie córki. Na scenie dają z siebie wszystko, ale poza nią nie są już w stanie się dogadać. Wiecznie się kłócą i ciągle mają do siebie o coś pretensje, przez co zapominają o łączącym ich uczuciu. W swoje problemy wciągają cały zespół teatralny, co wywołuje wiele zabawnych i wybuchowych sytuacji.

Film "Sezony" w satyryczny sposób opowiada uniwersalną historię o miłości i relacjach międzyludzkich. Życie prywatne bohaterów filmu miesza się z losami postaci, w które wcielają się na scenie. Trudnym emocjom, które przeżywają, towarzyszy zaskakujący, liryczny humor. Etapy kryzysu małżeńskiego następują niczym sezony w teatrze, a wyjątkowo wybuchowe relacje między mężem i żoną toczą się podczas trzech różnych spektakli: "Piotruś Pan", "Dom lalki" oraz "Sen nocy letniej".

W "Sezonach" wystąpili również Wiktoria Filus, Dobromir Dymecki, Sebastian Pawlak, Jan Jurkowski oraz Błażej Stencel. Za reżyserię filmu odpowiadał Michał Grzybowski, który razem z Tomaszem Walesiakiem przygotował również scenariusz. Za dystrybucję odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis. Producentem filmu jest Haja Films.

"Sezony" w streamingu. Gdzie można obejrzeć film?

Produkcja "Sezony" pojawi się w streamingu 12 września na kanale Viaplay Filmy i Seriale, który dostępny jest w serwisach Prime Video Channels, Megogo , Canal + oraz Play.

