Film "Zabawa w pochowanego" ("Ready or Not") został wyreżyserowany przez Tylera Gilletta i Matta Bettinelli-Olpina. Trafił do kin w sierpniu 2019 roku (w Polsce w październiku) i niespodziewanie okazał się sukcesem finansowym w kinach. Później królował na Netfliksie, a obecnie możemy zobaczyć go także na Disney+.



"Zabawa w pochowanego: Szukam": co wiemy o filmie?

Kontynuacja będzie nosić tytuł "Zabawa w pochowanego: Szukam". W roli głównej ma powrócić odtwórczyni głównej roli, czyli australijska aktorka Samara Weaving. W filmie pojawią się też Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng i David Cronenberg.

Za kamerą ponownie stanął duet znany jako Radio Silence, czyli Tyler Gillett i Matt Bettinelli-Olpin. Pierwsza część opowiadała o świeżo poślubionej pannie młodej (Samara Weaving), która wchodzi do bogatej, ekscentrycznej rodziny (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) swego męża (Mark O'Brien). Zostaje zmuszona do udziału w uświęconej wieloletnią tradycją zabawie. Początkowo śmieszna rozrywka przemienia się w niebezpieczną grę, w której każdy z uczestników musi walczyć o własne życie.

W nadchodzącej drugiej części dowiemy się, co stało się z bohaterką bezpośrednio po wydarzeniach z pierwszej.

"Oryginalny film naprawdę zmienił nasze życie na niezliczone sposoby, a zobaczenie Samary znów w tej postaci i w tej sukni było dla nas czymś wyjątkowym" - wyznali twórcy w rozmowie z PEOPLE.

Weaving przyznaje, że ponowne spotkanie było dla wszystkich bardzo emocjonalne.

"Byłam trochę zdenerwowana i nie byłam pewna, czy będę pamiętać, co robiłam w pierwszej części, ale kiedy tylko znowu założyłam tę suknię, od razu się podekscytowałam" – mówi aktorka. "Cała postać natychmiast do mnie wróciła. Właściwie wszyscy byliśmy dość poruszeni podczas przymiarki. Powrót do tej postaci to jedno, ale ponowna współpraca z tą ekipą była najlepszą częścią" - dodała.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu. "Zabawa w pochowanego: Szukam" ma trafić do kin wiosną 2026 roku.

