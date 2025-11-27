Perfekcyjny dom. Idealna rodzina. Mroczny sekret. Zwiastun wbija w fotel

Fani Freidy McFadden przyzwyczaili się już do przyprawiających o dreszcze zwrotów akcji w jej książkach. Seria o Millie, dziewczynie pracującej jako pomoc domowa i skrywającej wiele tajemnic, szturmem wdarła się na listy bestsellerów i przyniosła autorce m.in. International Thriller Writers Award czy Goodreads Choice Award. Przeniesienia historii Mille z kart książki na filmowy ekran podjął się Paul Feig, reżyser znany z filmów "Druhny" czy "Ostra noc".

Film zabierze widzów w mroczny świat, w którym perfekcja jest tylko iluzją i nic nie jest takie, jak się wydaje. Millie, próbując uciec przed przeszłością, będzie musiała zmierzyć się nie tylko ze swoimi tajemnicami, ale także z pozornie idealnym światem swoich pracodawców.

Reklama

To, co początkowo wydaje się spełnieniem marzeń, szybko przeradza się w niebezpieczną grę pełną sekretów, skandali i manipulacji. Za zamkniętymi drzwiami kryją się szokujące zwroty akcji, które trzymają w napięciu aż do ostatniej sceny.

"Pomoc domowa": O filmie

Milli ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu.

Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak, gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.