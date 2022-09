Informacja o tym, że Cate Blanchett i Pedro Almodovar połączą siły, by zekranizować wydany w 2015 roku zbiór 43 krótkich opowiadań "Instrukcja dla pań sprzątających" amerykańskiej pisarki Lucii Berlin, pojawiła się po raz pierwszy w styczniu tego roku. Ci, którzy liczyli na to, że 72-letni Hiszpan wreszcie stworzy swój pierwszy pełnometrażowy anglojęzyczny film, będę jednak musieli obejść się smakiem. Nowe wieści w sprawie tego projektu Aldmodovar przekazał właśnie serwisowi Deadline.

Pedro Almodovar: Bolesna decyzja

"To była dla mnie bardzo bolesna decyzja. Od dawna marzyłem o współpracy z Cate. Studio Dirty Films [firma należąca do Blanchett - przyp. red.] było bardzo wspaniałomyślne przez cały ten czas, a ja sam byłem zaślepiony swoim podekscytowaniem. Niestety, nie czuję się już zdolny do zrealizowania tego projektu" - zakomunikował Almodovar.

Dirty Film nie ogłosiło jeszcze nazwiska nowego reżysera. Młodszy brat Almodovara, Augustin, który jest jego partnerem biznesowym, poinformował na Twitterze, że prace nad filmem będą kontynuowane. Pedro Almodovar musiał rozstać się z Dirty Films w zgodzie, gdyż współpracownicy Blanchett z tej firmy w rozmowie z Deadline wyrazili nadzieję na to, że będą mieli okazję spotkać się z nim w przyszłości przy jakimś innym projekcie.

Hiszpan ma już w swoim dorobku jeden anglojęzyczny film - krótki metraż "Ludzki głos" (2020) z Tildą Swinton.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ludzki głos" [trailer] materiały prasowe

Obecnie pracuje natomiast nad krótkometrażowym westernem "Strange Way of Life" , w którym grają Ethan Hawke i Pedro Pascal. Będzie to jego odpowiedź na "Tajemnicę Brokeback Mountain", amerykański film z 2005 r. o dwóch zakochanych w sobie kowbojach.

