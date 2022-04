Jak informuje portal "The Film Stage", western Pedro Almodovara nosił będzie tytuł "Extrana forma de vida" ("Dziwny sposób życia") i będzie trwał 30 minut. Wiadomo też, że reżyser wybrał już dwóch aktorów do tego projektu, ale ich nazwisk nie ujawniono. Co ciekawe, inspiracją do stworzenia tego filmu stał się jeden z utworów słynnej portugalskiej pieśniarki Amalii Rodrigues.

Pedro Almodovar kręci western

Zdjęcia do westernu Almodovara kręcone będą w Almerii. To kultowa lokacja świetnie znana fanom spaghetti-westernów. To właśnie tam kręcona była m.in. słynna Trylogia Dolarów w reżyserii Sergia Leone. Nie wiadomo, kto zagra w rolach głównych w filmie "Extrana forma de vida". Dla fanów wymarzonym duetem aktorów do takiego projektu byliby Antonio Banderas i Javier Bardem . O ile jednak Banderas wystąpił u Almodovara całkiem niedawno ("Ból i blask" z 2019 roku), to Bardem zagrał u niego po raz ostatni przed 25 laty w filmie "Drżące ciało".

W ostatnich latach przeplatanie filmów pełnometrażowych produkcjami o krótszym metrażu weszło w krew Almodovarowi. Pomiędzy "Bólem i blaskiem" i "Matkami równoległymi", hiszpański reżyser nakręcił krótkometrażowy film "Ludzki głos" z Tildą Swinton.

Kolejny film pełnometrażowy Almodovara, "A Manual For Cleaning Women" ("Poradnik dla praczek") zostanie nakręcony w języku angielskim. Zostanie zrealizowany na podstawie scenariusza, który Almodovar napisał na podstawie antologii krótkich opowiadań Lucii Berlin.

