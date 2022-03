Matthias Schweighöfer jest niemieckim aktorem, reżyserem, producentem filmowym i telewizyjnym oraz piosenkarzem. Ostatnio mogliśmy go oglądać w takich produkcjach, jak: "Niezłomni", "Miasto wyklętych" oraz "Armia umarłych" .

"Oppenheimer": Ojciec chrzestny wojny atomowej

Najnowszy projekt Christophera Nolana ma szansę stać się prawdziwym hitem. Bohaterem filmu biograficznego "Oppenheimer" jest fizyk, którego praca w ramach tzw. "Projektu Manhattan" doprowadziła do stworzenia bomby atomowej. To wstrząsająca historia człowieka, który musiał zaryzykować zniszczenie świata, aby pomóc go ocalić.

Ojca chrzestnego bomby atomowej J. Roberta Oppehnheimera zagra Cillian Murphy , gwiazdor takich filmów, jak "28 dni później" , "Śniadanie na Plutonie" , "Wiatr buszujący w jęczmieniu" oraz serialu "Peaky Blinders" .

Napisany przez Nolana scenariusz filmu został oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem książki Kaia Birda i Martina J. Sherwina "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" ("Amerykański Prometeusz: Triumf i tragedia J. Roberta Oppenheimera").



Premiera filmu zaplanowana została na 21 lipca 2023 roku. Produkcja kosztować ma 100 milionów dolarów i powstanie dla wytwórni Universal.

Portal "Deadline" przypomina, że film Christophera Nolana pojawi się w kinach na dwa tygodnie przed kolejną rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.

