"Diuna" walczy o zdobycie Oscara w 10 kategoriach. Tymczasem zdjęcia do drugiej części mają rozpocząć się latem. Denis Villeneuve pracuje także nad serialem poświęconym zakonowi Bene Gesserit. Wiele wskazuje, że nie będzie to koniec jego pracy nad adaptacją kultowego cyklu powieści Franka Herberta.

Współautor scenariusza Jon Spaihts w rozmowie z portalem The Playlist wyznał, że poszukuje "nowych perspektyw" w książkowym uniwersum.

"Diuna": Jon Spaihts odsłania karty

Początkowo scenarzysta miał być showrunnerem serialu "Dune: The Sisterhood" , ale zrezygnował z tej roli, aby skupić się na pracy nad scenariuszem drugiej filmowej odsłony cyklu. Teraz wyszło na jaw, że nie było to jedyne powierzone mu zadanie.

Nie mogę zdradzić zbyt wiele. Mamy jednak do czynienia z niezwykle bogatym światem, przepełnionym możliwościami, by poprowadzić historię w różnych kierunkach powiedział Jon Spaihts.

Denis Villeneuve już wcześniej wyraził chęć stworzenia trzeciej części filmu na podstawie drugiej części książki - "Mesjasz Diuny". Teraz scenarzysta odniósł się także do tej kwestii.

Denis mówił poważnie o zrealizowaniu "Mesjasza Diuny", który miałby być podsumowaniem trylogii. To bardzo ciekawa książka, która na swój sposób dekonstruuje "Diunę", jeszcze mocniej przestrzegając przed niebezpieczeństwami płynącymi z mieszaniem religii i polityki czy podążaniem za charyzmatycznymi przywódcami podkreślił.

"Diuna 2" powstanie. Kiedy premiera?

"Diuna" od początku planowana była jako film składający się z dwóch części. Pierwsza odsłona pojawiła się w kinach 22 października. Już wiadomo, że druga część powstanie i pojawi się w kinach w październiku 2023 roku.

Decyzję o realizacji sequela jako pierwsze ogłosiło na Twitterze studio Legendary. "To tylko początek. Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory doświadczyli przygody z filmem 'Diuna'. A także tym, którzy zamierzają to zrobić w kolejnych dniach. Jesteśmy podekscytowani tym, że będziemy kontynuować tę podróż" - czytamy w tweecie, do którego dołączona jest grafika planszy tytułowej drugiej części filmu Denisa Villeneuve’a

"Na początku chciałem kręcić obydwie części jednocześnie. Z wielu powodów się to nie udało. Zgodziłem się więc podjąć wyzwanie nakręcenia jednej części, by zobaczyć czy film wzbudzi wystarczająco dużo entuzjazmu. Kiedy kręciłem pierwszą część, włożyłem w nią całą swoją pasję, na wypadek gdyby druga część miała nie powstać. Ale byłem optymistą" - mówił Villeneuve podczas festiwalu filmowego w Toronto. Wtedy jeszcze nie był pewny, czy druga część jego filmu powstanie.



"Dune: The Sisterhood": Serialowy prequel "Diuny"

Rolę scenarzystki przejęła Diane Ademu-John, która pełnić też będzie funkcje showrunnerki i producentki wykonawczej serialu.

Fabuła serialu "Dune: The Sisterhood" ("Diuna: Siostrzeństwo") zostanie opowiedziana przez pryzmat członkiń żeńskiego zakonu znanego jako Bene Gesserit. Jej członkinie pogardliwie nazywane są wiedźmami. Wszystko za sprawą dążenia do doskonałości w rozwijaniu swoich umiejętności fizycznych i psychicznych, co w oczach postronnych postrzegane jest jako zdolności magiczne. Dzięki tym umiejętnościom realizują własną politykę i plan, który prowadzi ich w stronę planety Arrakis, nazywanej przez jej mieszkańców Diuną.

Diane Ademu-John to doświadczona scenarzystka, która pracowała ostatnio przy serialu Netfliksa "Nawiedzony dwór w Bly". Wcześniej była autorką scenariuszy odcinków takich seriali jak "Medium", "The Originals" i "Imperium". Pilotowy odcinek serialu "Dune: The Sisterhood" ma wyreżyserować Denis Villeneuve.

