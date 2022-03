Coraz więcej gwiazd decyduje się zamieszkać z dala od tłumów i wścibskich oczu paparazzich. Do grona znanych postaci show-biznesu, które od hałaśliwych metropolii wolą małe spokojne miasteczka i wsie, należą m.in. Julia Roberts , Ryan Reynolds i Blake Lively , Meryl Streep czy David Letterman . Teraz grono to zasiliła Olivia Colman . Jak donoszą brytyjskie media, 48-letnia laureatka Oscara jest na etapie finalizowania sprzedaży swojego londyńskiego domu. Gwiazda "Faworyty" i "The Crown" ubiła na tym niezły interes - znajdującą się w Peckham, południowej dzielnicy Londynu willę, którą kupiła w 2011 roku za 875 tys. funtów, sprzedaje teraz za 2,3 mln funtów.

Olivia Colman zamieszka w XVII-wiecznej posiadłości

Jak zdradziła przed trzema laty w rozmowie z magazynem "Vogue", wraz ze swoim mężem, scenarzystą i aktorem Edem Sinclairem, poddała dom gruntownej renowacji. "Ma przebudowaną kuchnię ze szklaną fasadą, a w ogrodzie znajduje się domek na drzewie, stworzony od podstaw przez Eda" - wyjaśniła. W tym samym wywiadzie aktorka przyznała, że marzy o tym, by zamieszkać kiedyś w pobliżu morza. Na urzeczywistnienie tych planów nie musiała długo czekać. Colman postanowiła bowiem przeprowadzić się do niewielkiego miasteczka w nadmorskim hrabstwie Norfolk we wschodniej Anglii, w którym dorastała.

Jak raportuje "The Sun", gwiazda nabyła już zabytkową, XVII-wieczną posiadłość znajdującą się w pobliżu Sandringham House, wiejskiej rezydencji królowej Elżbiety II. W nowym lokum, za które Colman zapłaciła 1,3 mln funtów, znajduje się pięć sypialni, a na terenie posesji mieści się zabytkowa stodoła. Aktorka i jej mąż planują przeprowadzić generalny remont nieruchomości. Sinclair wystąpił już o pozwolenie na budowę odkrytego basenu z podgrzewaną wodą i oświetleniem LED. Biorąc pod uwagę wcześniejsze wypowiedzi Colman, jej wyprowadzka z Londynu była kwestią czasu. "Uwielbiam jeździć na wieś, przebywać na łonie natury. Zakładam wełnianą czapkę i nie przejmuję się tym, czy ktoś mnie zobaczy" - przyznała niedawno w rozmowie z "The Guardian".



