Nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera idzie w ślady ojca

O tym, że Arnold Schwarzenegger ma nieślubnego syna, świat dowiedział się w 2011 roku, kiedy gwiazdor przyznał, że miał romans. Wcześniej aktor uchodził za wzorowego (a przede wszystkim wiernego) męża Marii Shriver, siostrzenicy prezydenta Johna F. Kennedy'ego, z którą ożenił się w 1986 roku.

Z tego związku para ma dwie córki i dwóch synów: Katherine Eunice (ur. 13 grudnia 1989 roku), Christinę Marię Aurelię (ur. 23 lipca 1991 roku), Patricka Arnolda (ur. 18 wrzesień, 1993 roku) i Christophera Sargenta (ur. 27 września 1997 roku).

Joseph Baena urodził się 2 października 1997 roku, a więc kilka dni po Christopherze. Jego matką jest Mildred Patricia "Patty" Baena, która pracowała w domu Marii i Arnolda jako gospodyni. Gdy wyszło na jaw, że aktor z nią sypiał, Maria Shriver wystąpiła o rozwód.



Co ciekawe nieślubny syn Arniego miał już wtedy 14 lat! Arnold Schwarzenegger przyznał się bowiem do ojcostwa dopiero wtedy, gdy przestał być gubernatorem Kalifornii.

Arnoldowi trzeba przyznać, że wspierał swojego nieślubnego syna i teraz też utrzymuje z nim stały kontakt.

Adam Ferency i Patrycja Soliman: Nieszczęśliwa miłość

Patrycja Soliman miała 24 lata, gdy dostała od reżysera Jana Jakuba Kolskiego propozycję zagrania tytułowej roli w filmie "Jasminum" . Dla młodziutkiej aktorki praca u boku Janusza Gajosa, Krzysztofa Pieczyńskiego i Bogusława Lindy była naprawdę wielkim wyróżnieniem. Na planie filmu poznała również o 30 lat starszego Adama Ferencego . Aktor podobno stracił głowę dla ślicznej gwiazdki i wdał się z nią w romans. Wszystko wskazywało na to, że zostawi on dla Patrycji żonę. Tak się jednak nie stało...



Zdjęcie Adam Ferency. Sztuka intonacji w Teatrze Dramatycznym (2022) / Jacek Dominski /REPORTER / East News

Choć Patrycja Soliman zaszła z nim w ciążę, nie zdecydował się porzucić dla niej rodziny (z małżeństwa z Małgorzatą Dziewulską miał już wtedy syna i córkę). W środowisku aktorskim aż huczało od plotek, że Adam Ferency - gdy dowiedział się o błogosławionym stanie Patrycji Soliman - wpadł w szał i zapowiedział aktorce, że będzie... samotną matką. Dziś aktorka nie chce rozmawiać o przeszłości, ale nie kryje, że gdyby przed laty inaczej pokierowała swym życiem i karierą, być może miałaby już na swoim koncie rolę życia...

Zdjęcie Patrycja Soliman, "Baron Munchhausen dla doroslych" (2022) / Jacek Dominski /REPORTER / East News

Eddie Murphy: Kocha być ojcem

Trudno odmówić 61-letniemu aktorowi rozmachu w kwestii rozpowszechniania swoich genów. Doczekał się dziesięciorga dzieci z czterema różnymi kobietami i żadne jego zdaniem nie jest "zepsutym hollywoodzkim dzieciakiem". Ale gwiazdor nigdy też nie ukrywał, że ojcostwo jest dla niego ważniejsze od kariery.

Zdjęcie Eddie Murphy z dziećmi / David Livingston/Getty Images / Getty Images

Eddie Murphy podzielił się zasadą, którą kieruje się w życiu. "Kiedy jesteś na rozstaju dróg i pomyślisz: 'Co będzie najlepsze dla moich dzieci', i wybierzesz tę ścieżkę, nigdy nie podejmiesz złej decyzji" - stwierdził aktor w podcaście Marca Marona "I love fatherhood".



"Jestem wielkim szczęściarzem, jeśli chodzi o moje dzieci. Nie mam takiego, które uważam za gorsze, albo takie, które uważam, za swoje ulubione. Moje dzieci są świetne, są normalnymi ludźmi, żadne nie jest zepsutym hollywoodzkim dzieciakiem" - uważa Murphy. "Moje dzieci są mądre i próbują coś robić" - dodaje.



Jedna z córek Murphy’ego, Angel jest owocem jego krótkiego związku z piosenkarką Mel B. z grupy Spice Girls. Na początku wypierał się ojcostwa, ale testy DNA dały jasną odpowiedź. Dopóki Angel nie skończy 18 lat, musi płacić na jej rzecz alimenty w wysokości 35 tys. funtów miesięcznie (190 tys. zł).

Jan Machulski: Ojciec obecny

W 2022 roku opinia publiczna dowiedziała się, że Jan Machulski ma 18-letniego nieślubnego syna Wojciecha. Obecnie mężczyzna jest... asystentem Janusza Korwin-Mikkego, o czym poinformował sam polityk. Choć Machulski o synu nie mówił publicznie, to po latach wyszło na jak, że spędzali razem dużo czasu.

"W 2008 roku osobiście poszedł do szkoły podstawowej zapisać mnie do zerówki, przez ten krótki czas odbierał mnie ze szkoły, wcale nie ukrywał się w sytuacjach codziennych" - wyznał Wojciech Machulski w rozmowie z "Faktem".

"Wspominam ojca bardzo dobrze. To był radosny człowiek, bardzo lubił spędzać czas ze mną, moją mamą i moją babcią. [...]W tamtych latach był w moim życiu na co dzień, byliśmy wspólnie w wielu krajach (Bułgaria, Grecja, Austria, Niemcy, Tunezja, Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie), to podróże z 2008 roku, gdy miałem 5 lat), w kinie na różnych bajkach, a kiedyś pokazał mi film 'Krzyżacy' z 1960, czym rozbudził moją pasję do historii, która później ciągnęła się przez całą moją edukację. Opowiadał dużo, czytał ze mną scenariusze produkcji, w których miał zagrać, zabierał na próby" - wspomina syn Jana Machulskiego.

Zdjęcie Jan Machulski w 2008 roku / AKPA

Daniel Olbrychski: Romans zniszczył jego małżeństwo

Daniel Olbrychski swoją działalnością artystyczną w ogromny sposób wpłynął na polską kinematografię. Aktor ma na swoim koncie wiele wybitnych ról. Jego życie prywatne jest gotowym scenariuszem filmowym, w którym nie brakuje wzlotów, upadków oraz pięknych kobiet.

Aktor wielokrotnie mówił, że to właśnie kobiety są najważniejsze w jego życiu. Dopiero niedawno zrozumiał, iż nie ma nic cenniejszego niż rodzina. Przyznał również, że w młodości miał wiele romansów i kochał wiele kobiet. "Moje życie było bardzo piękne, bogate i szczęśliwe, pełne wrażeń i pełne miłości". Dziś ma u boku żonę, Krystynę Demską, a o młodzieńczych romansach przypominają mu tylko pożółkłe fotografie i... dzieci - Rafał ze związku z Moniką Dzienisiewicz, Weronika z małżeństwa z Zuzanną Łapicką i Viktor z wzajemnej fascynacji niemiecką aktorką Barbarą Sukową.



Romans z tą ostatnią przyczynił się do końca małżeństwa z Zuzanną Łapicką, matką jego córki Weroniki. Barbarę Sukową poznał na planie filmu "Róża Luksemburg". 40-letni aktor i o pięć lat młodsza aktorka grali partnerów. Dość szybko uczucie przeniosło się poza scenariusz. Parze nie przeszkadzał nawet fakt, że na planie obecny jest mąż aktorki. Spędzali ze sobą niemal każdą wolną chwilę. W 1986 roku spędził z Barbarą tydzień na festiwalu w Cannes. Gorący romans miał być dla aktora ucieczką od rzeczywistości. Sukowa zaskoczyła go informacją o ciąży. Powiedziała, że odchodzi od męża i jest gotowa założyć z nim rodzinę.

Zdjęcie Daniel Olbrychski i Zuzanna Łapicka, 1996 rok / Zenon Zyburtowicz/East News / East News

Olbrychski był w szoku. Chociaż spędził z kochanką namiętne chwile, to nie miał zamiaru zostawiać dla niej żony. "W związku z matką mojego najmłodszego syna, Viktora, wiedziałem, że to zauroczenie. Że chyba nic z tego nie będzie" - wspominał w rozmowie z Krystyną Pytlakowską dla "VIVY!". Miał nadzieję, że uda mu się uratować małżeństwo. Zuzanna Łapicka o romansie męża dowiedziała się od jego kochanki.

"Tydzień nerwów, bo Zuzia wnosi o rozwód. Daniel przesadził z artystką niemiecką Sukovą, która zadzwoniła do Zuzi z pytaniem, czy D. jej powiedział o nich. D. nie powiedział, bo jest tchórz, ale za to Zuzia się dowiedziała, że aż do tego stopnia. Bolesne to i nerwy szarpiące" - napisał w dzienniku Andrzej Łapicki, ojciec Zuzanny. Aktor próbował ze wszystkich sił naprawić swój błąd. O pomoc poprosił nawet księdza Wiesława Niewęgłowskiego, duszpasterza środowisk twórczych. Wydzwaniał do niego w późnych godzinach nocnych błagając, by pomógł mu przekonać żonę, by dała mu kolejną szansę. Ksiądz podjął się mediacji i zaprosił małżonków na rozmowę.

Zdjęcie Barbara Sukowa / ASSOCIATED PRESS/East News / East News

Zuzanna nie była mu jednak w stanie wybaczyć i w 1988 roku doszło do rozwodu. "Z domu wyniosłam wzorzec kobiety, żony wyrozumiałej. Mama tolerowała niewierności mojego ojca, wychodziła z założenia, że skoro wyszła za mąż za najprzystojniejszego aktora w Polsce, to jakieś koszty muszą być. Zwłaszcza że tata te romanse traktował raczej niepoważnie. Myślałam, że wychodząc za mąż za Kmicica, też temu podołam. Jak moja mama. Ale okazało się, że koszty są dla mnie za duże. Jako pierwsza od pokoleń w naszej rodzinie przerwałam sztafetę kobiet zbyt tolerancyjnych. Czułam, że rozwodzę się za siebie, za mamę, za babcię i za prababcię. I to dodało mi siły. Jak już raz zrzuciłam te stalowe buty, to wiedziałam, że więcej do nich nie wrócę" - mówiła w rozmowie z "Urodą życia".

Mimo mocnych postanowień wróciła do byłego męża i przez kilka lat próbowali na nowo naprawić związek. Zuzanna Łapicka dała Olbrychskiemu kolejną szansę. "Trochę dlatego, że zabiegał, a ja też go wciąż kochałam" - przyznała po latach. Jednak Barbara Sukowa nadal była obecna w życiu aktora. Przez kilka lat po narodzinach syna starała się o względy aktora. Miała nadzieję, że porzuci dla niej żonę. Chciała, by był obecny w życiu Viktora. "Barbara pięć lat na mnie czekała, ale ja nie byłem tak zaangażowany jak ona" - wyznał Olbrychski.

W końcu odrzucona przez niego kochanka ułożyła sobie życie u boku innego. W 1994 roku poślubiła malarza Roberta Longo i wyjechała z nim do Stanów Zjednoczonych. Syn Olbrychskiego przyjął wtedy nazwisko ojczyma. Nie udało się za to uratować małżeństwa aktora z Zuzanną. Do ostatecznego rozstania doszło w drugiej połowie lat 90. Po pewnym czasie Olbrychski zaczął zabiegać o kontakt z synem. Jednak tym razem to Barbara Sukowa nie wyrażała na to chęci.

Do spotkania ojca z synem doszło dopiero po wielu latach. W 2008 roku Viktor przyjechał do Polski. "Wzruszające, że poznaliśmy się po tylu latach, bo wcześniej mieliśmy utrudniony kontakt" - mówił wtedy Olbrychski w rozmowie z "Faktem". Chociaż nie widują się za często, to utrzymują ze sobą kontakt. Poprawiły się również relacje Daniela Olbrychskiego z Barbarą Sukową. Kilka lat temu razem z żoną Krystyną Demską Olbrychską, odwiedzili Viktora w Stanach. "Viktor jest do Daniela bardzo podobny. Nie tylko fizycznie. Spędziliśmy w Ameryce z Viktorem, Barbarą, jego mamą i jej mężem święta wielkanocne. [...] Widziałam, jak Viktor uważnie obserwuje Daniela. I widać było, jaki jest szczęśliwy" - mówiła później w rozmowie z "Vivą".

Zdjęcie Daniel Olbrychski z synem Viktorem / Piotr Fotek / East News

