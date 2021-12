Ojciec Leonarda DiCaprio zagrał w filmie „Licorice Pizza”

Najnowszy film Paula Thomasa Andersona zatytułowany „Licorice Pizza” to jeden z najpoważniejszych kandydatów do tego, by namieszać podczas przyszłorocznej ceremonii rozdania Oscarów. Jak się okazuje, w skromnym epizodzie w tej produkcji można zobaczyć tatę George'a DiCaprio, ojca słynnego gwiazdora Hollywood.

Leonardo DiCaprio z ojcem George'em / Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images