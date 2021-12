Wybór aktorki nie był przypadkowy. Anderson wyreżyserował w przeszłości kilka klipów grupy. Był także autorem dokumentu muzycznego "Valentine" (2017), ukazującego realizację nagrań do albumu studyjnego Haim. Jak wspominał w jednym z wywiadów, urzekła go usłyszana kiedyś w radiu piosenka "Forever" i tak zaczęło się jego zainteresowanie zespołem. Alana (gitara klasyczna, perkusja, keyboard) to najmłodsza z sióstr.



Kim jest Alana Haim?

Dorastała w San Fernando, nieopodal Los Angeles, a więc tam, gdzie reżyser umieścił akcję filmu. Anderson uznał, że Alana Haim będzie idealną odtwórczynią roli Alany Kane. - Dynamika tej historii wydawała się naprawdę pasować do jej osobowości - mówił magazynowi "Time". Dla Haim praca na planie była wyjątkowym doświadczeniem: - Codziennie musiałam robić coś, czego nigdy wcześniej nie robiłam: "Teraz będziesz politykiem! A teraz sprzedawcą łóżek wodnych!" Uwielbiam to - wyznała. Reżyser podkreślał, że Alana była gotowa porzucić własną próżność, co jest rzadko spotykaną i cenną cechą u aktorów. Krytyk "The Hollywood Reporter" nazwał jej rolę jednym z najbardziej ekscytujących debiutów ekranowych ostatnich lat.

Zdjęcie Cooper Hoffman i Alana Haim w filmie "Licorice Pizza" / Forum Film Poland / materiały prasowe

W rozpędzonym już sezonie nagród i nominacji, "Licorice Pizza" zajmuje miejsce w ścisłej czołówce. 2 grudnia National Board Of Review ogłosił "Licorice Pizza" najlepszym filmem 2021 roku. Anderson uznany został za najlepszego reżysera, a Alana Haim i Cooper Hoffman zwyciężyli w kategorii "Przełomowy występ". Także według werdyktu Atlanta Film Critics Circle, "Licorice Pizza" jest najlepszym tegorocznym filmem, a Alana Haim najlepszą aktorką (nagroda ex aequo z Kristen Stewart). Stowarzyszenie Nowojorskich Krytyków Filmowych, które przyznaje swoje prestiżowe wyróżnienia od 1935 roku, kilka dni temu nagrodziło Paula Thomasa Andersona za najlepszy scenariusz.

"Licorice Pizza": Najlepszy film 2021?

"Licorice Pizza" to najnowszy film wybitnego Paula Thomasa Andersona, reżysera takich produkcji jak "Nić widmo", "Boogie Nights" czy "Mistrz". Tytuł nawiązuje do nazwy słynnej sieci sklepów z płytami winylowymi. Historia toczy się na początku lat siedemdziesiątych w dobie wolności, eklektycznej mody i rewolucyjnej muzyki. Ukazane z ogromną czułością i sentymentem do epoki, szczenięce zauroczenie dorastających w Los Angeles Alany i Gary’ego rozwija się na tle pierwszych filmowych mega produkcji w Fabryce Snów i wielkich przemian kulturowych czasu wolnej miłości. Oprócz debiutujących Alany Haim i Coopera Hoffmana (syna nieodżałowanego Philipa Seymoura Hoffmana) w filmie występują również: Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits, John C. Reilly, Maya Rudolph i inni.



"Licorice Pizza" w kinach od 31 grudnia!



