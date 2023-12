Nowy zwiastun wgniata w fotel. To najbardziej oczekiwany film 2024 roku

"Diuna: Część druga": Co wiemy o filmie?

Wiadomości "Diuna 2": To najbardziej oczekiwany film ostatnich miesięcy. Wiadomo, co wydarzy się w pierwszych minutach



"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

W głównej roli ponownie zobaczymy Timothee Chalameta , który w widowiskowej produkcji powtarza rolę Paula Atrydy. "W pierwszym filmie Paul Atryda był studentem. W drugim zobaczymy jak zostaje liderem" - ujawnił gwiazdor.

Reklama

W kontynuacji "Diuny" do swoich ról powrócą również m.in. Josh Brolin , Dave Bautista , Stellan Skarsgard , Charlotte Rampling oraz Javier Bardem . Wśród nowych twarzy znajdą się m.in. Austin Butler , Florence Pugh , Christopher Walken oraz Léa Seydoux .



Wideo "Diuna: Część druga" [trailer 3]

"Diuna: Część druga" miała pierwotnie trafić do kin 3 listopada 2023. W związku ze strajkami w Hollywood premiera produkcji została jednak przeniesiona na 15 marca 2024. Jednak niedawno okazało się, że film trafi do kin wcześniej. Po tym jak studio Universal przeniosło premierę filmu "Kaskader" z marca na maj, Warner postanowił wykorzystać tę okazję. Nowa data premiery "Diuny" w Stanach Zjednoczonych to 1 marca.

"Diuna: Część druga": 166 minut emocji

"Diuna: Część druga" ma być najdłuższym filmem w karierze Denisa Villeneuve'a . Produkcja będzie trwała 166 minut. Pierwsza część "Diuny", która trafiła na ekrany kin w 2021 roku, była więc o 11 minut krótsza.

Pierwsze informacje o czasie trwania filmu "Diuna: Część druga", które pojawiły się w połowie 2023, sugerowały, że kontynuacja hitu z 2021 będzie trwała aż 195 minut. Ze strony japońskiej organizacji przyznającej kategorie wiekowe wynika jednak, że "Diuna: Część druga" trwać będzie mniej.



Wideo "Diuna: Część druga" [trailer 2]

Wygląda więc na to, że Denis Villeneuve skrócił film o pół godziny. Jak przyznawał w niedawnym wywiadzie, jest bardzo zadowolony z końcowego efektu.