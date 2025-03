Nowy film Marvela może być powrotem do formy. Szykują się niespodzianki

"Avengers: Doomsday": poznaliśmy obsadę megahitu

Film "Avengers: Doomsday" zapowiada wielkie powroty. Na San Diego Comic-Con ogłoszono, że Robert Downey Jr. zagra Doktora Dooma - jednego z najgroźniejszych złoczyńców Marvela. To odważny ruch, który może odwrócić multiwersum do góry nogami. Oczekuje się również, że na ekranie zobaczymy wiele postaci z tzw. "OG" MCU, co sugeruje prawdziwą gwiazdorską obsadę.

Dziś Marvel oficjalnie podał nazwiska aktorów, którzy zagrają pierwsze skrzypce w nowej megaprodukcji. Do swoich dawnych ról z filmów o przygodach Avengersów powrócą - Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Paul Rudd (Ant-Man).

Do ekipy dołączą wszyscy członkowie "Fantastycznej Czwórki - Vanessa Kirby (Sue Storm) i Ebon Moss-Bachrach (Stwór) oraz debiutujący w szeregach Avengersów bohaterowie innych filmów Marvela - Letitia Wright (Shuri z "Czarnej Pantery"), Wyatt Russell (John Walker) czy znany z filmu "Czarna Panter: Wakanda w moim sercu" Tenoch Huerta Mejia (Namor) oraz Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Bestia z "X-Menów").

Na premierę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale przed nami inny seans. W maju na ekranach zadebiutuje "Thunderbolts*".

"Thunderbolts*": O czym opowiada film?

"Thunderbolts*" to w pewnym sensie odpowiedź Marvela na "Legion samobójców" DC Studios. Film opowie o oddziale złożonym ze skompromitowanych bohaterów, najemników i złoczyńców, który zostanie wysłany na misję niemożliwą.

Zarys postaci poznaliśmy już we wcześniejszych produkcjach, m.in. "Kapitanie Ameryce", "Czarnej Wdowie", czy "Falcon i Zimowy Żołnierz". Co zaprezentują nam nowi antybohaterowie? Zapowiadane jest nadejście "symbolu mroczniejszego obrotu spraw".