Zbulwersowała fanów klasyka literatury. Wszystko przez jedną scenę

Oprac.: Kinga Szarlej Wiadomości

Najbardziej znana powieść Emily Brontë, "Wichrowe wzgórza", doczeka się kolejnej adaptacji filmowej, tym razem pod okiem Emerald Fennell. Do głównych ról obsadzono Margot Robbie i Jacoba Elordi, co wywołało mieszane reakcje wśród fanów. Teraz film znowu zbulwersował widzów. O co poszło?

Zdjęcie Margot Robbie / AFP PHOTO / VALERIE MACON / AFP